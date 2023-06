Ce forfait mobile avec 100 Go est à moins de 10 euros, sans engagement et à prix fixe durant les soldes d'été

L'été est enfin arrivé, et avec lui, une multitude de promotions sur les forfaits mobiles. Parmi les plus intéressantes du moment, figure une offre particulièrement alléchante de Syma Mobile qui court durant tout ce mois de juin : le forfait Le Neuf. Ce forfait sans engagement et à prix fixe est parfait pour les utilisateurs à la recherche d'un pack pour mobiles à la fois économique et riche en services. Découvrons ensemble ce qu'il a à offrir.

Un forfait à petit prix mais grand en services

Le forfait "Le Neuf" de Syma Mobile se distingue par son tarif attractif. Pour seulement 9,99 € par mois, vous bénéficiez d'une offre complète et sans engagement. Mieux encore, le tarif est fixe, vous n'aurez donc pas à craindre une augmentation après quelques mois d'utilisation. Une aubaine pour votre portefeuille !

Une enveloppe de données généreuse

Avec ce forfait, Syma Mobile met à votre disposition une enveloppe de données de 100 Go par mois. Vous pouvez ainsi naviguer sur internet, regarder des vidéos, télécharger des applications ou encore rester connecté sur vos réseaux sociaux favoris sans craindre de manquer de data. De plus, ces données sont accessibles sur le réseau 4G/4G+ de SFR, vous garantissant une connexion de qualité sur l’ensemble du territoire français.

Un débit internet à la hauteur de vos attentes

Avec "Le Neuf", vous pouvez atteindre des débits allant jusqu'à 150 Mb/s en 4G et 593 Mb/s en 4G+ dans les zones couvertes par le réseau de SFR. Une vitesse plus que suffisante pour télécharger vos films, séries et autres contenus en un clin d'œil. Et si vous êtes un adepte de la vitesse, l'option 5G est disponible pour seulement 3€ supplémentaires par mois.

Des appels et des SMS en illimité

Ce forfait ne se limite pas à vous offrir une grande quantité de données. Il inclut également les appels et les SMS en illimité. Depuis la France, vous pouvez appeler et envoyer des messages à vos proches sans compter. Cette offre s'étend aussi à l'étranger avec des appels en illimité vers les pays de l'Union Européenne et vers les fixes de 100 destinations étrangères. Vous pouvez ainsi garder le contact avec vos proches un peu partout dans le monde.

Un compagnon de voyage idéal

Si vous comptez voyager en Europe ou dans les DOM, le forfait "Le Neuf" de Syma Mobile est le compagnon idéal. Il comprend une enveloppe de 10 Go par mois dédiée à vos usages à l'étranger. De plus, vous bénéficiez des appels, SMS et MMS en illimité depuis ces zones vers les numéros locaux, ainsi que vers la France métropolitaine.

Vous pouvez ainsi rester connecté et communiquer sans surcoût pendant vos vacances sans avoir à souscrire un autre forfait.

En résumé le forfait "Le Neuf" de Syma Mobile comprend:

100 Go/mois de haut débit via SFR en France métropolitaine, dont 10 Go/mois disponibles dans l'UE et les DOM

Appels, SMS/MMS illimités en France, ainsi que depuis l'UE et les DOM

Appels illimités vers les mobiles de l'UE et vers les fixes de 100 destinations, depuis la France métropolitaine

Prix: 9,99 €/mois, tarif fixe

5G en option à 3€

Réseau 4G/5G SFR

Forfait sans engagement.

