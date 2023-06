Nouveau Nokia G42 5G avec batterie, écran et port de charge facilement remplaçables

Il arrive très souvent que les smartphones chutent et se retrouvent avec des écrans cassés, ce qui implique une réparation chez un spécialiste. Aussi, pour favoriser l’auto-réparation, la marque Nokia propose le Nokia G42 5G dont l’écran peut être changé facilement grâce à la collaboration de réparateurs iFixit. En effet, l’appareil peut être réparé par tout un chacun à l’aide des guides pratiques et des pièces de recharge abordables. Pour Kyle Wiens, PDG d’iFixit, c’est un grand pas en avant : « Je suis ravi de constater à quel point notre partenariat avec HMD Global met en lumière l’autoréparation. Il ne s’agit pas seulement de fournir des pièces détachées, mais d’éveiller les consciences chez les consommateurs ». Notez qu’il est ainsi possible de changer l’écran mais la batterie et le port de charge USB sont également concernés. Le téléphone est ainsi beaucoup plus durable. Malgré cela, il est tout de même conçu pour résister à des petits chocs.

Quelle fiche technique pour le Nokia G42 5G ?

Techniquement, le smartphone Nokia G42 5G utilise un écran LCD de 6,56 pouces en diagonale au format 20:9 avec une définition de 720x1612 pixels et une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz. Son fabricant annonce une luminosité de 560 cd/m² au maximum. Il est protégé par la technologie Corning Gorilla Glass 3. Il est équipé d’une batterie d’une capacité de 5000 mAh supportant la charge à 20 watts et pouvant donc être facilement remplacée. Il y a un port USB-C, aisément remplaçable ainsi qu’un port audio jack 3,5 mm. Il supporte les formats aptX Adaptive, aptX HD et aptX. L’appareil est doté d’un lecteur d’empreinte digitale. Pour fonctionner, comme pressenti, il est animé par un processeur Qualcomm Snapdragon 480+ compatible 5G avec 4 ou 6 de mémoire vive et 128 Go d’espace de stockage interne. Notez qu’il est possible d’ajouter jusqu’à 5 Go de mémoire vive virtuelle et jusqu’à 1 To de mémoire via une carte.

Pour prendre des photos, l’appareil dispose d’un capteur principal de 50 mégapixels avec autofocus pour faire automatiquement la mise au point. Il y a également deux autres capteurs de 2 mégapixels pour les macro et la profondeur de champ. Pour les selfies, on peut compter sur un capteur de 8 mégapixels à l’avant. Le smartphone mesure 165x75,8 mm pour 8,55 mm d’épaisseur et un poids de 193 grammes.

Le mobile fonctionne sous Android 13. Nokia promet 3 ans de mise à jour de sécurité et 2 ans de mises à jour pour le système.

Le nouveau smartphone Nokia G42 5G est décliné en violet ou en gris. Il est disponible pour un prix de 229 € en version 4+128 Go ou à 249 € pour la configuration 6+128 Go. Les pièces de rechange pour le Nokia G42 5G sont disponibles par lots sur iFixit.com. Comptez sur un tarif de 54,95 € pour l’écran, de 29,95 € pour la batterie et 24,95 € pour le port de charge USB-C.