Cdiscount Mobile lance un nouveau forfait pas cher à l'occasion des soldes d'été 2023

Cdiscount Mobile lance un nouveau forfait mobile spécial Soldes d'été. Cette offre à durée limitée propose une généreuse enveloppe Web et les communications illimitées pour un prix canon et pas que la première année. Venez découvrir tous les détails de ce bon plan pas cher de ce MVNO sur le réseau Bouygues Telecom !

Nouveau forfait illimité avec 60Go à prix cassé pour les Soldes chez Cdiscount Mobile !

Un nouveau forfait pas cher débarque chez Cdiscount Mobile à l'occasion des soldes d'été. Il s'agit d'un abonnement de téléphone illimité incluant une généreuse enveloppe Web de 60Go ainsi que les communications illimitées pour moins de 8€. Cette offre à durée limitée est effectivement affichée à seulement 7.99€ par mois et pas que la première année. Et ce n'est pas tout, la carte SIM habituellement facturée 10€ est à seulement 1€, En optant pour cet abonnement mobile sans engagement, vous profiterez de la qualité du réseau 4G de Bouygues Telecom. Pour vous abonner à cette série limitée, vous avez jusqu'au 9 juillet inclus pour vous rendre sur le site de Cdiscount Mobile. Vous pourrez par ailleurs demander à conserver votre numéro de mobile en renseignant votre code RIO lors de la commande.

Les services compris avec ce nouveau forfait pas cher

En optant pour cette offre spéciale soldes à 7.99€ par mois, vous pourrez profiter de toutes vos applis préférées, surfer sur le net, streamer... grâce aux 60Go inclus chaque mois depuis la France Métropolitaine. Au-delà du volume autorisé, le débit est réduit. Pour vos communications, les appels, SMS et MMS sont sans limite dans l'hexagone. Si vous voyagez cet été, ce forfait mobile vous accompagne. Vous pourrez en effet appeler et échanger des SMS et MMS en illimité et naviguer sur internet depuis votre Smartphone jusqu'à hauteur de 8Go par mois dans les 30 destinations en Europe (27 pays de l'UE + Islande, Liechtenstein, Norvège) et 8 destinations en Outre-mer. Rappelons que cette offre est sans engagement de durée et la carte SIM est à seulement 1€, vous ne prenez donc aucun risque à tester !

