Soldes Xiaomi 12 Lite : Cet excellent rapport qualité-prix passe à moins de 300€ chez ce marchand français !

Le Xiaomi 12 Lite fête l'anniversaire de sa sortie dans quelques jours et il n'a pas mal vieilli, bien au contraire ! Sorti au prix de 379€, ce très bon rapport qualité-prix possède de très bonnes performances surtout pour un smartphone à moins de 300€ désormais. Que ce soit en terme de design, de performance ou de photo, ce smartphone Xiaomi coche toutes les cases du parfait compagnon pour 2023. Si je vous dis que ce smartphone possède un écran AMOLED Full HD+ de 6,5 pouces rafraichi à 120Hz, une puce Snapdragon performante et un capteur photo de 108 Mpx, on est d'accord que vous ne songez pas à un smartphone à moins de 300€ ? Pourtant c'est l'offre qui vous est proposée aujourd'hui chez ce marchand français via Rakuten ! Le Xiaomi 12 Lite est disponible à 299€ pour une durée limitée au lieu de 349€, son dernier prix conseillé.

Caractéristiques du Xiaomi 12 Lite

Écran : 6,55 pouces AMOLED, résolution Full HD+ (2400 x 1080 pixels), taux de rafraîchissement de 120 Hz

: 6,55 pouces AMOLED, résolution Full HD+ (2400 x 1080 pixels), taux de rafraîchissement de 120 Hz Processeur : Qualcomm Snapdragon 778 5G

: Qualcomm Snapdragon 778 5G Mémoire vive (RAM) : 6 Go ou 8 Go

: 6 Go ou 8 Go Stockage interne : 128 Go ou 256 Go

: 128 Go ou 256 Go Appareil photo principal : Triple capteur - 108 MP (principal) + 8 MP (ultra grand-angle) + 2 MP (macro)

: Triple capteur - 108 MP (principal) + 8 MP (ultra grand-angle) + 2 MP (macro) Caméra frontale : 32 MP

: 32 MP Batterie : 4 300 mAh avec charge rapide 67 W

Une fiche technique très complète qui ne reflète pas le prix du Xiaomi 12 Lite. Ses principaux avantages sont : sa puissance, ses capacités photos surtout avec son très bon capteur de 108 MP et son écran haut de gamme. Il n'a pas la meilleure autonomie du marché, mais cette faiblesse est largement compensée par sa charge rapide 67W qui permet de le recharger en moins de 30 minutes de 0 à 100%. Son design très fin est également appréciable, il fait seulement 173g ce qui est plutôt léger et agréable au quotidien.

Soldes Xiaomi 12 Lite : 14% de réduction par rapport à son dernier prix conseillé, les soldes sont bien là !

Le vendeur "SaRaKu" propose cet excellent smartphone pour moins de 300€, un prix impressionnant compte tenu de sa fiche technique ! Ce vendeur français propose le smartphone neuf avec une livraison rapide en 3-5 jours et il est noté 4,7/5 sur 2583 ventes précisément. De plus, le Club R, programme de fidélité de Rakuten, vous permet de recevoir 29,90€ en bon d'achat en plus de la réduction déjà présente. Parfait pour acheter un accessoire par la suite ! Alors n'hésitez plus si vous recherchez un smartphone de qualité sans devoir débourser une fortune !