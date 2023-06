Voici deux bons plans pendant les soldes d’été 2023 pour vous procurer un forfait mobile 10 Go sans engagement à 4,99 € et pas seulement la première année

Ce sont les soldes, et comme chaque année, c’est le moment pour les enseignes de nous proposer leurs meilleurs prix, et le nôtre pour les trouver ! Le monde de la téléphonie mobile n’échappe pas à cette règle et les opérateurs proposent des super promos sur leurs forfaits mobiles. Voici deux forfaits illimités et sans engagement qui vous propose 10 Go pour seulement 4,99 €

Le Quatre de SYMA Mobile, un forfait mobile généreux et pas cher

SYMA Mobile est un opérateur MVNO qui s'est spécialisé dans les forfaits pas chers pour communiquer à l'international. Cela ne l'empêche pas de proposer également des forfaits mobile illimités très adaptés pour la communication en France. Le Quatre est une formule de SYMA qui vous permet d’utiliser jusqu’à 10 Go en métropole, ainsi que 5 Go en Union européenne et dans les départements et territoires d’Outre-Mer. De quoi rester connecter partout où vous allez en ne perdant jamais le contact avec vos proches. Côté communications, avec cette offre, vos appels, SMS et MMS sont illimités vers la France, même depuis l’UE et les DOM. Mais, là où ce forfait fait très fort, c'est en réussissant à nous propose tout cela pour un tarif ultra concurrentiel de 4,99 € seulement ! Très peu d'offres pour vos smartphones proposent un tel ratio entre la qualité et le prix.

Un forfait 10 Go illimité et sans engagement avec Auchan Télécom

Découvrez l'offre d'Auchan Télécom sur le réseau de Bouygues Telecom, le forfait sans engagement mobile pour rester connecté sans vous ruiner. Celui-ci offre 10 Go de données mobiles en métropole. De plus, vous bénéficiez de 6 Go de données en 4G inclus lorsque vous voyagez dans l'Union européenne ou dans les départements d'Outre-Mer (UE/DOM). Restez connecté même en voyageant et profitez de vos services de communication sans souci. Avec les appels, SMS et MMS illimités, vous pouvez communiquer librement avec vos proches en France. Le meilleur de tout cela ? Ce forfait mobile est disponible pour seulement 4,99 € par mois ! Une offre incroyablement abordable.