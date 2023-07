Bon plan de l'été : un forfait mobile 10Go au prix imbattable de 4,99€

Le quatre par Syma Mobile : une offre accessible à tous

Le quatre de Syma Mobile est le forfait idéal pour tous ceux qui souhaitent bénéficier d'une connexion Internet mobile tout au long du mois sans se ruiner. Avec un tarif mensuel de seulement 4,99 €, ce forfait pas cher propose une variété de services internet et mobile, faisant de lui un choix intelligent pour les petits budgets.

Un forfait complet pour moins de 5 € !

Malgré son prix mini, le forfait Le quatre de Syma Mobile comprend plusieurs services très avantageux. Chaque mois, vous bénéficiez d'une enveloppe web de 10 Go en haut débit, utilisable sur tout le réseau de l'opérateur SFR en France métropolitaine. A condition de disposer d'un équipement compatible, les services GSM/GPRS/EDGE/3G/3G+/4G/4G+ sont accessibles sur le réseau de cet opérateur mobile, avec un débit descendant maximum théorique en 4G/4G+ de 75 Mb/s. De plus, en cas d'épuisement des 10 Go, votre accès internet est automatiquement bloqué, vous évitant ainsi de faire du hors-forfait sans vous en rendre compte. C'est donc l'offre idéale pour bien gérer votre budget.

Une offre adaptée aux voyageurs

Syma Mobile a également pensé aux voyageurs. Chaque mois, vous pouvez utiliser jusqu'à 5 Go, sur les 10 qui vous sont alloués, lors de vos déplacements dans les pays de l'UE et dans les DOM.

De plus, vos communications téléphoniques sont prises en charge sans surcoût en France, mais également depuis les DOM et les pays de l'UE. Ainsi, vous pouvez continuer à appeler et envoyer des SMS sans compter vers les numéros de ces zones, ainsi que vers ceux de France métropolitaine.

Une offre sans engagement et sans frais de résiliation

L'offre Le quatre de Syma Mobile est sans engagement. Cela signifie que vous pouvez, à tout moment, résilier votre abonnement sans frais supplémentaire. Vous pouvez donc souscrire à cette offre promotionnelle sans crainte d'être lié à un contrat à long terme. Précisons que cette offre promotionnelle concerne uniquement les nouvelles souscriptions à un forfait mobile de Syma. Par ailleurs, la carte SIM pour bénéficier du service est facturée à 10 €, à payer lors de la souscription.

Voici un bref récapitulatif des services inclus dans l'offre Le quatre de Syma Mobile :

10 Go/mois en 4G/4G+ dont 5 Go utilisables en UE et DOM

Réseau 4G/4G+ de SFR

Appels illimités vers les fixes et mobiles de France (métropole et DOM) depuis la France métropolitaine

SMS/MMS illimités vers les mobiles depuis et vers la France métropolitaine

Appels, SMS et MMS illimités depuis l’UE et les DOM vers ces mêmes régions et vers la France métropolitaine

Tarif : 4,99 €/mois sans changement de prix

Forfait mobile sans engagement

JE PROFITE DE L'OFFRE