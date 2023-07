Deux smartphones pliants très bientôt présentés par Honor, le Magic V2 et le Magic V2 Supreme Edition

Le smartphone pliant Honor Magic Vs est disponible depuis peu. Il est équipé d’une charnière verticale pour lui permettre de s’ouvrir comme un livre et doté de deux écrans, un externe parfaitement utilisable comme les mobiles conventionnels et un autre, interne qui se replie sur lui-même ou se déployer pour ouvrir une large surface d’affichage. Il se murmure qu’il pourrait être prochainement rejoint par le Magic V2 qui viendrait succéder au Magic V qui n’a pas été distribué hors de Chine.

Il y a plusieurs semaines, le Magic V2 a été aperçu dans les listes de certification de MIIT en Chine. On a également pu en voir une trace pour la certification 3C. Ce modèle aurait comme numéro de modèle VER-AN10. Le fait que les appareils passent auprès des organismes donnent quelques indications. La première est que l’appareil est en cours de conception et pourrait prochainement profiter d’une date de lancement. La seconde est qu’on peut savoir à quelle vitesse se chargerait l’appareil en question. Les documents publiés semblent indiquer que le Magic V2 supporterait une charge à 66 watts, comme le Magic Vs. Or, plus récemment, un autre téléphone pliant de la marque Honor qui porte le numéro de modèle VER-AN00 a également reçu la certification MIIT.

Un mobile pliant avec le Snapdragon 8+ Gen 1 et un autre avec le Snapdragon 8 Gen 2

Selon une personne bien renseignée répondant au pseudonyme de WhyLab, le Magic V2 serait doté d’un processeur Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. Il disposerait ainsi du même Soc que le Magic Vs qui est associé à 12 Go de mémoire vive. En outre, l’autre téléphone portable pliant proposé par Honor et portant le numéro de modèle VER-AN00 serait baptisé Magic V2 Supreme Edition. Ce modèle serait animé par une puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 plus puissante et plus efficiente que le Snapdragon 8+ Gen 1.

Concernant les autres caractéristiques, il se dit que le Honor Magic V2 serait alimenté par une batterie d’une capacité de 5000 mAh supportant la charge à 66 watts. Le mobile aurait un design particulièrement fin et il serait également extrêmement léger, parmi les moins lourds et les moins épais de sa catégorie voulant ainsi concurrencer le Huawei Mate X3, une référence dans ce domaine.

Au regard du passage auprès des organismes de certification et des caractéristiques techniques qui commencent à se dévoiler, il est possible que la marque Honor fasse une annonce dans le courant de l’été, du moins si on en croit les dernières rumeurs à ce propos. Une date est même annoncéé : le 12 juillet, à la faveur d'une affiche postée par la marque (illustration ci-dessus). Il s’agira très probablement d’une annonce pour le marché chinois avant, peut-être un peu plus tard, espérons-le, une annonce pour leur disponibilité respective sur les autres marchés.