Soldes Xiaomi 12T : La version 256 Go est au meilleur prix chez Pixmania pour les soldes, ce haut de gamme est à 427€ !

Le Xiaomi 12T est en soldes et devient un excellent rapport qualité-prix grâce à cette promo de Pixmania ! La version 256Go de ce très bon smartphone haut de gamme est au meilleur prix sur ce site marchand en plus une option de financement est vraiment intéressante !

Le Xiaomi 12T est un smartphone haut de gamme sorti par Xiaomi en 2022. Ce smartphone est une version améliorée du Xiaomi 12 sorti quelques temps auparavant. Le 12T est qualifié de "Flagship Killer" à sa sorti, cette réputation est dû à son prix acceptable et ses capacités impressionnantes ! En effet, ce smartphone Xiaomi possède une fiche technique incroyable pour son prix : un écran haut de gamme HDR10+ de 6,67 pouces, 120hz, une bonne puissance, des capteurs photos polyvalents et une très belle autonomie. Bref, le Xiaomi 12T est impressionnant surtout pour son prix aujourd'hui. Actuellement, il est à 427€ chez Pixmania, un vrai bon plan quand on sait que ce smartphone était à 649€ à sa sortie en Octobre 2022.

Fiche technique du Xiaomi 12T

Écran : 6,67" AMOLED, 2400x1080, 120 Hz

Processeur : Dimensity 8100

RAM : 8 Go

Stockage : 256/512 Go

Caméra : 108 MP + 8 MP + 2 MP / 20 MP frontal

Batterie : 5000 mAh, charge rapide 120 W

Connectivité: 5G, Wi-Fi 6, BT 5.2

Pour un prix inférieur à 450€, difficile de trouver mieux sur le papier. Le Xiaomi 12T est ultra complet et possède des caractéristiques haut de gamme. Son écran est de très bonne facture et digne des meilleurs smartphones. Ses 8Go de RAM et sa puce le rende très fluide, idéal pour jouer ou naviguer sur diverses applications. Son triple capteur arrière est polyvalent et de bonne qualité. Son argument principal est son Hypercharge 120W, vous pouvez passer de 0 à 100% de batterie en 19 minutes !

Soldes Xiaomi 12T: Pixmania propose le prix le plus bas sur la version 256Go

Pour les soldes, le prix du Xiaomi 12T est en chute chez plusieurs marchands, mais c'est Pixmania qui propose le prix le plus bas sur la version 256Go. Sachant que ce smartphone possède un stockage non-extensible, c'est une important d'avoir du stockage pour garder vos photos prises avec le capteur 108 Mpx. De plus, Pixmania propose un service de paiement en 24 fois pour ce smartphone ! Grâce à PixEasy, payez votre Xiaomi 12T en 24 fois pour 15€ / mois seulement en rendant votre smartphone au bout des 2 ans. Un bon deal pour obtenir son smartphone moins cher !