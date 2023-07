Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus : Pendant les soldes, il est à moins de 350€ chez ce marchand français contre 499€ à sa sortie en Mars 2023 !

Sorti en mars 2023, le Redmi Note 12 Pro Plus est une très belle réussite de Xiaomi sur le segment du milieu de gamme. Ce smartphone Xiaomi concurrence directement les Google Pixels ou les Samsung Galaxy A54 et pourrait même faire de l'ombre à certains haut de gamme. Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus propose en effet une fiche technique très attrayante pour un prix réduit. Son écran de 6,67 pouces AMOLED, 120 Hz est d'une excellente qualité, sa puce puissante associée à 8 Go de RAM le rend fluide et surtout, c'est l'un des seuls smartphones à moins de 500€ à être équipé d'un capteur photo 200 mégapixels et de l'HyperCharge 120W. Pour 499€ à sa sortie, c'était une vraie réussite, pour 350€ aujourd'hui, c'est un must have !

Fiche technique du Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus

Écran : AMOLED de 6,67 pouces, 1080x2400 pixels 120 Hz

: AMOLED de 6,67 pouces, 1080x2400 pixels 120 Hz Processeur : Chipset MediaTek Dimensity 1080

: Chipset MediaTek Dimensity 1080 RAM : 8 ou 12Go de mémoire vive extensibles

: 8 ou 12Go de mémoire vive extensibles Stockage : 256 Go de stockage interne non extensibles

: 256 Go de stockage interne non extensibles Appareil photo arrière : Triple capteur photo 200+8+2 mégapixels

: Triple capteur photo 200+8+2 mégapixels Appareil photo avan t : Capteur frontal 16 mégapixels

t : Capteur frontal 16 mégapixels Batterie : 5000 mAh compatible charge 120 watts

C'est simple, pour trouver une meilleure fiche technique à moins de 350€, ça va être compliqué cette année ! Son écran AMOLED est compatible Dolby Vision et HDR10+ ce qui est rare pour son prix. Il profite d'une connectivité 5G et Wifi 6. Ses capteurs photos sont très performants, surtout son capteur de 200 Mpx. Petite cerise sur le gâteau, grâce à l'Hypercharge, vous pouvez recharger entièrement votre smartphone en moins de 20 minutes, une belle prouesse !

Soldes Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus : Ce marchand français propose le meilleur prix actuellement sur cet excellent rapport qualité-prix !

Aujourd'hui, le Redmi Note 12 Pro Plus est à seulement 349,99€ chez SaRaKu, un marchand français noté 4,7/5 sur la plateforme Rakuten. Le smartphone est vendu neuf, garanti 2 ans et la livraison est rapide. De plus, vous pouvez profiter de 17,50€ offerts en bon d'achat grâce au Club R, le programme fidélité de Rakuten.