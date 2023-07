Asus Zenfone 9: Après la sortie du Zenfone 10, ce smartphone haut de gamme profite de 25% de réduction chez Fnac et passe à 599€ !

Sorti en Août 2022 par Asus, le Zenfone 9 est un smartphone compact embarquant les meilleures technologie du moment dans un smartphone avec un écran de 5,9 pouces, étanche et léger, un véritable OVNI dans un monde où les marques cherchent à agrandir leurs tailles d'écran. Remplacé récemment par le Zenfone 10, le Zenfone 9 baisse de prix pendant les soldes et passe à seulement 599€ contre 799€ à sa sortie l'année dernière ! Un excellent prix pour un smartphone embarquant l'une des puces les plus puissantes la Snapdragon 8+ Gen 1, un écran Samsung haut de gamme, de bonnes capacités photos et une belle batterie pour sa taille. Si vous êtes à la recherche d'un bon smartphone compact, alors cette offre est faites pour vous !

Fiche technique du Asus Zenfone 9

Écran : AMOLED de 5,9 pouces avec une résolution de 1080 x 2400 pixels, 120 Hz

: AMOLED de 5,9 pouces avec une résolution de 1080 x 2400 pixels, 120 Hz Processeur : Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1

: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 RAM : 8 ou 16 Go

: 8 ou 16 Go Stockage interne : 128 ou 256 Go, non extensible

: 128 ou 256 Go, non extensible Caméra arrière : double caméra avec un capteur principal de 50 MP, un ultra grand-angle de 12 MP

: double caméra avec un capteur principal de 50 MP, un ultra grand-angle de 12 MP Caméra frontale : 12 MP

: 12 MP Batterie : 4300 mAh avec support de la charge rapide 30W

Le Asus Zenfone 9 a été réfléchi pour être utilisé à une main et a été récompensé plusieurs fois pour son design réussi. Son aspect et son UI apportent un vrai plus à ce smartphone compact taillé pour l'aventure. Au niveau de ces performances, c'est un smartphone très fluide qui sera parfait pour toutes les utilisations. Au niveau de la photographie c'est également très correct grâce à son double capteur arrière. Même au niveau de la batterie, 4300 mAh dans un smartphone aussi compact c'est vraiment cohérent, il tient plus d'une journée complète.

Soldes Asus Zenfone 9 : Le meilleur smartphone compact de 2022 est à moins de 600€ chez Fnac !

Pour les soldes, Fnac casse le prix du Zenfone 9, une très belle opportunité pour vous emparer d'un des meilleurs smartphones compact du marché ! La livraison est gratuite et le retrait en magasin possible. Vous pouvez même trouver une offre à 579€ avec leur marchand partenaire Mobile Vie. Vous avez donc le choix entre une offre à 599€ vendue par la Fnac ou 579€ par un marchand partenaire !