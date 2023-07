Top 3 des forfaits mobile avec 100Go à seulement 9.99€ et sans hausse de prix au bout d'un an !

Le forfait Lebara Mobile sur le réseau Orange : 100 Go à 9,99 €/mois

Démarrons ce top 3 avec le forfait mobile 100Go sur le réseau numéro 1 en France, Orange. L'opérateur virtuel Lebara Mobile dispose en effet d'un accord avec Orange pour l'utilisation de ses infrastructures. En craquant pour l'offre 100Go de Lebara Mobile, vous pourrez donc profiter d'un réseau de qualité à petit prix. Cette offre mobile sans engagement est proposée au prix canon de 9.99€ et pas seulement la première année. En plus des 100Go connectés sur les antennes 4G d'Orange en France, vous profiterez des autres services de téléphonie offerts par l’opérateur, notamment les appels et SMS en illimité dans l'hexagone. Avec ce forfait pas cher, vous ne risquez pas de faire de hors forfait, vous ne paierez que ce que vous consommez. Autre atout, la carte SIM est gratuite.

Le forfait Le9 de Syma Mobile : 100 Go sur le réseau SFR à 9,99 €/mois

Autre forfait intéressant pour profiter de votre Smartphone en toute tranquillité et sans vous ruiner, l'offre Le9 de Syma Mobile. Ce MVNO partenaire de SFR vous permet en effet de vous procurer un forfait illimité avec 100 Go en 4G/4G+ tous les mois pour seulement 9.99€ sans condition de durée. Vous pourrez demander par ailleurs à passer à la 5G de SFR moyennant 3€ de plus par mois. En plus des 100Go valables en France, cet abonnement connecté sur les antennes SFR inclut depuis la France , les appels vers les fixes et mobiles de France (métropole et DOM) ainsi que les SMS vers les mobiles de tous les réseaux métropolitains. Vous disposerez en plus des appels à volonté vers les mobiles européens, ainsi que vers les fixes de 100 pays. Et si vous voyagez à l’étranger (UE et DOM), vous bénéficierez de 10 Go/mois (déduits des 100 Go), ainsi que les communications illimitées (appels, SMS et MMS) vers les numéros de ces zones, ainsi que vers ceux de France métropolitaine. Sans engagement de durée, vous restez libre de vos mouvements.

La série spéciale 100 Go de NRJ Mobile sur le réseau Bouygues Telecom : 100 Go à 9,99 €/mois

Et pour profiter du réseau de qualité de Bouygues Telecom, ne manquez pas la promo NRJ Mobile. Ce MVNO affiche lui aussi un forfait 100Go à 9.99€ par mois, et sans prix qui change au bout de quelques mois. En optant pour ce forfait mobile, vous pourrez donc naviguer jusqu'à hauteur de 100 Go par mois en France et 10 Go en voyage en UE et DOM. En matière de communications, l'illimité pour vos appels, SMS et MMS vous est offert aussi bien en France que depuis l'UE et DOM. Cette offre mobile est sans engagement, vous ne prenez donc aucun risque à tester.