Soldes Xiaomi 12T Pro: Ce haut de gamme est à seulement 549€ chez Boulanger avec une Band 7 Pro offerte !

Le Xiaomi 12T Pro fait l'objet d'une superbe promotion chez Boulanger ! Il est à son prix le plus bas chez le marchand français et en plus vous bénéficiez d'une Xiaomi Band 7 Pro offerte avec l'achat de ce haut de gamme. Parfait pour s'équiper pour l'été !

Le Xiaomi 12T Pro est un smartphone haut de gamme sorti par Xiaomi en fin d'année 2022. Qualifié de Flasghip Killer à sa sortie, ce smartphone Xiaomi possède la fiche technique et le prix parfait pour faire peur aux géants de l'industrie. Ses différentes innovations et ses très bonnes capacités en font un excellent rapport qualité-prix, d'autant plus avec cette promotion de Boulanger. En effet, le Xiaomi 12T Pro profite d'un écran haut de gamme très performant, d'une des puces les plus puissantes du marché, d'un capteur 200 Mpx et de l'Hypercharge 120W. Mais son argument principal est son prix ! Pour une telle fiche technique, il était affiché à 799€ à sa sortie un prix cohérent, mais aujourd'hui il est à seulement 549€ ! De plus, Boulanger vous offre un bracelet connecté Band 7 Pro d'une valeur de 79€ !

Fiche technique du Xiaomi 12T Pro

Écran : Écran AMOLED de 6,67 pouces, résolution Quad HD+

: Écran AMOLED de 6,67 pouces, résolution Quad HD+ Processeur : Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1

: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 RAM : 8 Go / 12 Go

: 8 Go / 12 Go Stockage : 256 Go

: 256 Go Caméra principale : Triple capteur, avec un capteur principal de 200 mégapixels, un ultra-grand-angle (8MP) , un macro (2MP)

: Triple capteur, avec un capteur principal de 200 mégapixels, un ultra-grand-angle (8MP) , un macro (2MP) Caméra frontale : 20 mégapixels

: 20 mégapixels Batterie : 5000mAh avec Hypercharge 120W, charge sans fil et charge sans fil inversée

Le Xiaomi 12T Pro possède une fiche technique à toute épreuve. Il est capable de tout faire : photo, gaming, streaming, recherche rapide... Ce smartphone est parfait pour les fans de technologie souhaitant le meilleur sans se ruiner. Son Hypercharge permet de d'effectuer une charge complète en 19 minutes, sacré point fort !

Soldes Xiaomi 12T Pro : Une montre connectée offerte et le prix actuel le plus bas, que demander de plus ?

Affiché dernièrement au prix de 639€, Boulanger casse le prix du Xiaomi 12T Pro et le propose à seulement 549€. Mais comme si cela ne suffisait pas, Boulanger rajoute également une montre Xiaomi Smart Band 7 Pro gratuitement dans votre panier ! Cette montre d'une valeur de 79€ est étanche jusqu'à 50 mètres de profondeur et dispose de nombreuses fonctionnalités !

Cette offre est parfaite pour vous accompagner tout l'été : de très belles photos avec le capteur 200 Mpx et une montre connectée pour la plage, parfait non ? Ah vous partez dès la semaine prochaine ? Votre smartphone est livré chez vous avant jeudi prochain pour une commande aujourd'hui (07 Juillet) et le retrait au magasin est possible aussi !