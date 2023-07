Avec B&You, profitez de forfaits mobile généreux dès 4,99 € et des formules pas chères jusqu'à 200 Go et la 5G !

Ce sont les soldes d'été 2023 ! C'est le moment parfait pour rechercher votre nouveau forfait mobile pas cher. Connaissez-vous les offres B&You de Bouygues Telecom ? Il s'agit de forfaits sans engagements qui proposent des tarifs dès 4,99 €, ainsi que des volumes de données mobiles allant de 5 à 200 Go, et même un forfait avec la 5G directement inclus! Nous vous disons tout sur les super offres B&You.

Une offre 5 Go pour moins de 5 € par mois

B&You est le nom des forfaits pas cher que propose Bouygues Telecom pour pouvoir accéder à son réseau de téléphonie mobile à moindre prix, mais en conservant la qualité de ses antennes réseaux. On peut dire que cela est réussi ! Par exemple, B&You nous propose un forfait avec 5 Go pour la métropole française à seulement 4,99 €, le tout sans engagement. Ce même volume de données mobiles est aussi disponible en Europe et dans les départements d'outre-mer ! En plus les appels, mais aussi les SMS et MMS sont illimités en France métropolitaine, une belle façon d'utiliser le réseau de Bouygues Telecom pour rester en contact avec ses proches.

Un forfait 130 go qui vous offre la 5G !

Si vous souhaitez pousser au maximum les capacités de votre smartphone, quoi de mieux qu'un forfait 5G avec en plus un gros volume de data ? Bouygues Telecom propose parmi ces formules B&You un forfait avec 130 Go de données mobiles et le tout en 5G. Rappelons que le réseau de 5e génération est à la fois plus stable et plus rapide que la 4G, un téléphone compatible a donc tout à y gagner. Avec cette formule sans engagement, vous aurez jusqu'à 130 Go d'Internet en métropole, mais aussi 30 Go en Europe et dans les DOM. Côté téléphonie mobile, les appels, SMS et MMS sont illimités vers la France métropolitaine. Affiché à 15,99 €, il s'agit d'un excellent forfait 5G !

Un forfait 20Go sans engagement

Pour ceux qui n'ont pas besoin d'autant de volume web, B&You propose un forfait simple d'utilisation avec 20 Go dans le web. Ce forfait mobile pas cher propose également 14 Go lorsque vous partez en vacances en Europe ou dans les départements d'outre-mer. Côté téléphonie, vous ne serez pas en reste, car vos appels, SMS et MMS sont illimités vers la métropole. Ce forfait coûte uniquement 9,99 € par mois !

Pour les datavores, Bouygues Telecom propose 200 Go à moins de 20 €

Si au contraire, vous avez besoin d'un large volume de données mobiles, pour par exemple utiliser vos applications préférées, B&You propose au maximum jusqu'à 200 Go de données mobiles ! Un très large volume de données pour seulement 19,99 €. En plus de cela vos appels, SMS et MMS sont illimités ; vous avez jusqu'à 30 Go en Europe et dans les DOM ; le tout bien évidemment sur le réseau de Bouygues Telecom !