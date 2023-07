La Summer Edition, un forfait mobile B&You illimité chez Bouygues Telecom avec 200 Go pour s’envoler cet été !

200 Go en France dont 30 gigas dans 90 pays !

Ce nouveau forfait mobile pas cher made in B&You, de Bouygues Telecom, est résolument tourné vers l’horizon en nous proposant de quoi partir en voyage dans plus de 90 pays ! Europe, Asie, Afrique, et Amérique, vous pourrez disposer avec cette formule de 30 Go de données mobile en itinérance que vous soyez au Sénégal, en Corée du Sud, au Brésil ou en Sicile… La liste est longue, pour notre plus grand bonheur. 30 Go, c'est la promesse de pouvoir utiliser chaque mois vos applications, GPS, messageries instantanées ou tout autre logiciel nécessaire au bon déroulement de votre voyage. Plus question de se perdre dans les foules du Caire ou dans les steppes nord-américaine !

Un forfait adapté aussi pour la France

Ce qui est beau avec ce forfait sans engagement, c’est qu’il ne devient pas obsolète lorsque vous êtes en métropole… bien au contraire ! Le forfait Summer Edition vous donne une enveloppe web de 200 Go, un volume gargantuesque qui dépasse l’entendement, allié à des appels, SMS et MMS illimités. Et pour un prix mirifique de 19,99 €, il va être difficile de trouver plus solide chez la concurrence ! Bouygues Telecom frappe fort et vous donne de quoi prendre votre envole. En plus, le réseau de Bouygues Telecom est l’un des meilleurs en France selon l’Arcep, l’autorité administrative indépendante dont la charge a été confiée par le Parlement de réguler les réseaux.

Profitez du forfait B&You Summer Edition à 19,99 € pour partir en vacances !