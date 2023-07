Google Pixel 7a : Il est déjà à un prix réduit chez Amazon pour les Primes Days ! Obtenez-le pour 479€ avec une coque offerte !

Le Google Pixel 7a est un smartphone milieu de gamme sorti par Google en mai 2023. Doté d'un excellent rapport qualité-prix, le Google Pixel 7a vient bousculer le marché du milieu de gamme grâce à une excellente fiche technique pour un prix restreint. Sorti au prix de 509€, le Pixel 7a bénéficie d'une excellente puissance, d'un écran compact mais de bonne qualité, d'une très bonne autonomie et surtout d'une qualité photo impressionnante. Sa fiche technique est très proche de son grand frère, le Google Pixel 7. 2 mois après sa sortie, le Pixel 7a est déjà à seulement 479€ chez Amazon au lieu de 509€. De plus, profitez d'une coque offerte et de la livraison rapide avec votre abonnement Prime. Attention, les stocks de ce smartphone populaire sont très limités !

Fiche technique Google Pixel 7a

Écran : Écran OLED de 6,1 pouces, résolution Full HD+

Processeur : Google Tensor 2

RAM : 8 Go

Stockage : 128 Go

Caméra principale : Capteur grand angle de 64 mégapixels et ultra grand angle 13 mégapixels

Caméra frontale : 13 mégapixels

Batterie : 4385mAh avec charge rapide

Le Pixel 7a hausse le niveau des smartphones milieu de gamme. C'est clairement l'un des meilleurs rapport qualité-prix du marché grâce à sa très grande puissance et sa capacité photo incroyable. Il profite d'une fiche technique très complète, d'un design réussi et surtout d'un excellent prix qui donne envie ! Ses fonctionnalités photos sont également très pratiques comme la "gomme magique" par exemple qui vous permet d'effacer des éléments sur une photo de manière très simple.

Comment profiter de cette promotion pour les Prime Days ?

Plusieurs cas de figures... Si vous avez un abonnement Prime, alors pas de soucis vous pouvez accéder à ce bon plan sans problème et profiter d'un super prix et de la livraison rapide. Si vous n'êtes pas abonné, nous vous conseillons de prendre l'essai gratuit d'un mois pour profiter de ce bon plan. Cela ne coute rien et vous pouvez vous désabonner à tout moment. Cet abonnement vous offre de nombreux avantages sur toute la galaxie d'Amazon (Twitch, Vidéo...), en ce moment l'essai est gratuit pendant un mois, c'est l'occasion de tester !

Prime Days : Le Google Pixel 7a déjà moins cher et avec une coque en cadeau !

Le Google Pixel 7a est actuellement à 479€ au lieu de 509€ à sa sortie. Cette promotion est valable sur tous les coloris. De plus, recevez une coque gratuite signée Google de la couleur de votre téléphone ! Ce pack d'une valeur totale de 538,98€ est donc à seulement 479€ soit 60€ d'économies !

