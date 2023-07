Free, Syma, B&You et RED by SFR... difficile de faire moins chère que ces quatre forfaits mobiles illimités à moins de 5 € !

Free mobile un forfait à moins de 5 € illimité

Nous sommes habitués à ce que Free Mobile propose des forfaits pas chers et très intéressants tout au long de l'année. En ce moment, l'opérateur historique, le 4e pilier du marché de la téléphonie mobile, propose trois forfaits. L'un de ces trois forfaits sans engagement est une formule qui propose pour 2 € d'accéder à 2 heures d'appel et 50 Mo de données mobiles. Cependant, avec l'option booster, il est possible de faire muter ce forfait mobile en une offre proposant 5 Go pour 4,99 € ! En plus, avec ce booste, vos appels, SMS et MMS sont illimités vers la métropole, même lorsque vous êtes en Union Européenne ou dans les départements d'Outre-Mer.

Syma, un forfait illimité à seulement 4,99 € pour 10 Go !

Syma est un opérateur spécialisé dans les forfaits internationaux. Cependant, il propose aussi des forfaits mobiles sans engagement qui conviennent totalement à la vie en métropole. C'est le cas avec leur forfait à 10 Go pour 4,99 €. Ce forfait propose des appels, SMS et MMS illimités vers la France, ainsi que, lorsque vous êtes en Union européenne et dans les départements d'outre-mer, 5 Go de données mobiles. Il s'agit d'un super forfait très adapté à tous pour faire un maximum d'économie, surtout pendant cette période de solde.

B&You de Bouygues Telecom propose un forfait sans engagement avec 5 Go

Il n'y a plus besoin de présenter les forfaits B&You de Bouygues Telecom tant ceux-ci se sont imposés au fur et à mesure des années sur le marché des offres low-cost. En ce moment, il est possible de trouver un forfait mobile sans engagement B&You proposant 5 Go à 4,99 € ! Un rapport qualité prix excellent pour profiter du réseau de Bouygues Telecom. Avec des appels, SMS et MMS illimités vers la métropole, ainsi que 5 Go en UE et dans les DOM, comme chez vous ! Il s’agit d’une offre simple mais résolument efficace !

Un forfait sans engagement chez RED by SFR au meilleur prix

De son côté, Red by SFR propose aussi un super forfait à moins de 5 €. Il s'agit de l'offre de départ parmi les différents volumes proposés par l’opérateur : 5 Go pour 4,99 €. La souscription à ce forfait permet de surfer sur le très bon réseau SFR, ainsi que de disposer au besoin d'appels, SMS et MMS illimités et 6 Go en UE et dans les DOM ! Plus que lorsque vous êtes en France. Une option internationale payante est également disponible avec ce forfait pour obtenir 30 Go en UE et dans les DOM et 20 Go en Suisse, Andorre, USA et Canada.