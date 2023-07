Samsung Galaxy S23 Ultra : une énorme réduction et plein de cadeaux à gagner grâce à cette promo d'été

Vous êtes à la recherche du smartphone parfait qui allie performances exceptionnelles, design élégant et fonctionnalités avancées ? Ne cherchez plus ! Samsung vous propose une offre exclusive sur son Samsung Galaxy S23 Ultra, le nec plus ultra de la célèbre marque sud-coréenne. Dans le cadre de sa promo d’été, le fabricant vous gâte avec des réductions incroyables et de nombreux cadeaux à gagner. En achetant votre nouveau smartphone sur la boutique en ligne officielle de Samsung, vous pouvez en effet bénéficier de plusieurs avantages.

Une réduction exceptionnelle

Vous trouviez le Galaxy S23 Ultra trop cher pour vous ? On a une bonne nouvelle pour vous ! Grâce à cette promo, vous pouvez profiter d’une remise immédiate de 220 € sur le prix de vente initial de ce smartphone Samsung Premium. La version avec 8 Go de RAM et 256 Go est ainsi accessible à 1199 € au lieu de 1419 € !

Pour la version avec 512 Go de stockage interne et 12 Go de RAM comptez 1379 € au lieu de 1599 €. Quant au Samsung Galaxy S23 Ultra avec 12 Go de RAM et 1TGo de stockage, il vous revient à 1619 € au lieu de 1839 € !

Cette réduction exceptionnelle est valable pour toutes les finitions pour tout achat d’un Galaxy S23 Ultra jusqu’au 30 septembre (inclus), sous réserve de disponibilité du stock. A ce propos, sachez qu’en plus des coloris classiques, la boutique Samsung France propose également plusieurs coloris exclusifs que vous ne trouverez nulle part ailleurs : Bleu, Ciel, Rouge et Graphite. Bien entendu, il n’y en aura pas pour tout le monde. Ne perdez donc pas de temps !

Des écouteurs sans fil dernière génération offerts gratuitement !

Samsung n’y va pas de main morte quand il s’agit de faire des cadeaux à ses utilisateurs. En plus de la grosse remise décrite ci-dessus, la marque vous fait en effet cadeau d’une paire d’écouteurs sans fil, les Galaxy Buds 2 Pro de couleur noire.

Pour recevoir ces accessoires, aucune action supplémentaire n’est requise. Il suffit d’acheter votre Samsung Galaxy S23 Ultra sur la boutique officielle au plus tard le 26 juillet 2023 (inclus). Le cadeau sera automatiquement ajouté à votre panier.

Des accessoires à prix cassés

Besoin d’une coque supplémentaire et/ou d’un chargeur en plus pour votre Galaxy S23 Ultra ? Alors commandez-les en même temps que votre nouveau smartphone Premium et profitez d’une remise automatique de 20% sur le prix de chacun de ces accessoires.

Des places pour les JO Paris 2024

Fan de sport ? Envie d’assister de près au plus grand événement sportif de 2024 ? Alors profitez de cette occasion exceptionnelle que vous offre Samsung en achetant votre Galaxy S23 Ultra et en participant au tirage au sort au cours duquel vous pouvez gagner un lot de deux places pour assister aux JO Paris 2024. Pour participer, il suffit de remplir le formulaire disponible sur le site après réception de votre smartphone et de le renvoyer avant le 9 août.

De nombreux autres avantages Samsung.com

En achetant votre nouveau smartphone Premium sur la boutique officielle Samsung France dans le cadre de cette promo d’été, vous bénéficiez par ailleurs des atouts habituels offerts par le fabricant, à savoir :

Des points Samsung Rewards à hauteur de 1% du montant total de votre achat ;

La possibilité de payer votre smartphone en plusieurs fois sans frais ;

La livraison et le retour gratuits

De quoi rendre votre expérience d’achat encore plus avantageuse !

JE PROFITE DE L'OFFRE GALAXY S23 ULTRA