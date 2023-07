Cet excellent forfait mobile illimité est de retour avec 100 Go à seulement 9,99€ par mois

Connaissez-vous Prixtel et ses forfaits mobiles ajustables ? L’opérateur français signe un retour remarqué sur le marché des forfaits mobiles en proposant une mise à jour majeure de son offre phare, "Le grand". Cette fois-ci, le forfait passe de 60 Go à 100 Go de données mobiles pour seulement 9,99€ par mois. Vous vous demandez sûrement si cette nouvelle offre vaut le coup, alors laissez-nous vous en dire plus !

Prixtel : comment le forfait Le grand fonctionne t-il ?

Implanté dans le sud de la France, Prixtel est un opérateur de type MVNO qui exploite le réseau SFR, offrant ainsi une couverture étendue sur une grande partie du territoire. Prixtel propose trois forfaits mobiles sans engagement fonctionnant sur un principe innovant : chaque mois, la facture s'adapte en fonction de la consommation internet de l'abonné, garantissant ainsi le meilleur prix possible. De plus, Prixtel se positionne comme un acteur écoresponsable en compensant les émissions de carbone liées à ses activités.

Le Forfait Le grand incarne parfaitement la flexibilité et l'engagement écoresponsable de l'opérateur Prixtel. Il s’agit d’un forfait proposant de 100 à 160 Go de données et qui fonctionne sur un système de paliers :

Jusqu’à 100 Go : 9,99€ par mois

De 100 à 130 Go : 12,99€ par mois

De 130 à 160 Go : 15,99€ par mois

Ce qu’il faut retenir de ce forfait 100 Go à 9,99€ par mois

Pour ce qui est des services, le forfait Le grand de Prixtel offre une véritable souplesse et de nombreux avantages. Jugez plutôt :

Les appels illimités en France métropolitaine et depuis l’UE et les DOM ;

en France métropolitaine et depuis l’UE et les DOM ; Les SMS et MMS illimités ;

; Jusqu’à 100 Go de données mobiles en 4G ;

; Sans engagement ;

; En itinérance, vous disposez de 15 Go de data depuis l’UE et les DOM.

Vous avez dépassé l’enveloppe de données de 100 Go ? Aucun souci ! Vous basculez automatiquement vers le second palier de facturation à 12,99€ par mois. Et si vous êtes en situation de dépassement depuis l'Union européenne, les données sont bloquées pour éviter des frais supplémentaires.

Prixtel, un opérateur écologique et engagé

Prixtel se distingue non seulement par ses forfaits attractifs et économiques, mais aussi par son engagement écologique remarquable. En tant que pionnier en France, Prixtel est le premier opérateur à proposer des forfaits neutres en CO2. Pour réduire son empreinte carbone, l'opérateur met en œuvre diverses initiatives en interne, telles que le télétravail et l'optimisation de ses infrastructures. Cependant, les efforts ne s'arrêtent pas là ! Prixtel s'investit activement dans la plantation d'arbres et met en place de nombreuses autres actions concrètes en faveur de l'environnement, que vous pourrez découvrir sur son site. L'ambition de Prixtel est claire : atteindre une empreinte carbone nulle d'ici 2040 en poursuivant ses engagements éco-responsables. Une raison supplémentaire de choisir Prixtel, un opérateur qui place l'avenir de notre planète au cœur de ses préoccupations.

