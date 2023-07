Samsung Galaxy A54 : Sorti à 499€ en Mars 2023, cet excellent rapport qualité-prix est à seulement 332€ chez Amazon aujourd'hui !

L'excellent Samsung Galaxy A54 est disponible à son prix le plus bas chez Amazon pour les soldes ! Ce très bon rapport qualité-prix sorti à 499€ il y a quelques mois est déjà disponible pour seulement 332 ! Découvrez pourquoi cette offre est faite pour vous.

Sorti en Mars 2023, le Samsung Galaxy A54 est le smartphone le plus puissant de la dernière série A. Ce smartphone, sorti à 499€, avait pour but de rehausser le niveau du milieu de gamme en apportant une fiche technique de qualité dans un smartphone design à un prix raisonnable. Pari réussi pour Samsung qui présente un smartphone très complet qui conviendra à un grand nombre d'usages. Pour 499€, le Samsung Galaxy A54 propose un très bel écran Super AMOLED de 6,4 pouces, une puce Exynos 1380 puissante, 3 capteurs arrières polyvalents et une grande autonomie grâce à sa batterie de 5000 mAh. Il s'agit d'un très bon smartphone milieu de gamme, mais ce segment de marché est aussi très concurrentiel ce qui explique sa baisse de prix impressionnante en si peu de temps. Amazon propose le Galaxy A54 à seulement 332€ actuellement, profitez vite de cette très belle réduction !

Fiche technique du Samsung Galaxy A54

Écran : Super AMOLED de 6,4 pouces, résolution Full HD+

Processeur : Exynos 1380

RAM : 6 Go ou 8 Go

Stockage : 128Go,256Go, extensible via microSD

Caméra principal : 50 MP

Caméra avant : 32 MP

Batterie : 5000 mAh, recharge rapide 25W

La gamme des Galaxy A s'adresse à tout le monde et offre une expérience très complète pour un prix restreint. Le Galaxy A54 bénéficie d'un très bel écran, d'une puce puissante et de capteurs photos très polyvalents. Son autonomie est également très appréciable, il dure plus d'une journée en utilisation normale. Pour 332€, c'est un excellente affaire qui sera parfaite pour n'importe qui !

Le Samsung Galaxy A54 est actuellement à 332€ ! Un excellent prix compte tenu de sa récence, de ses performances et de son prix de sortie ! En effet, en Mars 2023 ce smartphone était à 499€ et aujourd'hui il bénéficie de 160€ de réduction pour passer à 332€ chez Amazon. Profitez vite de cette promotion avant qu'Amazon change son prix !