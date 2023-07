10Go à moins de 5 €, c’est possible avec ces trois forfaits mobile disponibles cet été

En ce moment, vous pouvez profiter de forfait avec 10 Go de données mobiles pour moins de 5 € ! Il s'agit d'offres exceptionnelles, la moyenne étant que les offres à 5 € proposent généralement 5 Go. Nous vous disons tout sur ces trois offres.

Un forfait illimité avec Syma pour 10 Go à 4,99 €

En ce moment, il vous est possible de trouver chez Syma, un forfait incluant 10 Go de données mobiles en 4G. Pour seulement 4,99 € par mois, vous accédez à un forfait pas cher qui vous permet d'envoyer des appels, SMS et MMS vers la France de façon illimitée, même lorsque vous êtes en Union européenne et dans les départements d'outre-mer. Dans ces deux zones, vous disposez également de 5 Go en itinérance. Un très bon forfait avec un rapport qualité-prix vraiment très bon.

10 Go à moins de 5 € avec ce forfait Auchan Télécom

Quant à Auchan Telecom, affilié à Bouygues Telecom, celui-ci propose également un forfait 10 Go de données mobiles à 4,99 € par mois. Il s'agit d'un forfait sans engagement de durée qui vous permet d'appeler, envoyer des SMS et MMS illimité en France tout en bénéficiant de 6 Go en Union européenne et dans les DOM. Mais en plus, vous profitez du réseau de Bouygues Telecom ce qui est un atout indéniable puisqu'il s'agit de l'un des meilleur réseau en France selon l'Arcep !

Réglo Mobile propose un forfait pas cher avec 10 Go

Le dernier concurrent de notre top, est Réglo Mobile avec son forfait illimité qui nous propose 10 Go à 4,95 € ! Ce qui en fait le forfait le moins cher de notre top. Avec celui-ci, vous profitez d'appels, SMS et MMS illimités le tout sans engagement avec également 5 Go par mois en UEet dans les DOM lorsque vous partez en vacances. Un super forfait à petit prix.