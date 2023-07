Samsung Galaxy Z Flip 4 : Le smartphone pliant de Samsung passe sous la barre des 710 € avec l'arrivée des précommandes du Galaxy Z Flip 5 !

Le Samsung Galaxy Z Flip 4 est un smartphone pliant haut de gamme sorti des écuries Samsung en août 2022. Bien qui le Z Flip 5 viennent d'être annoncé hier en précommande, le Samsung Galaxy Z Flip 4 n'est devient pas pour autant désuet. Le Z Flip 4 illustre parfaitement la minutie des équipes Samsung, que ce soit pour la finesse de son écran pliant, ou de sa charnière. À l'intérieur aussi, c'est du solide ! La puce Snapdragon 8+ Gen 1 le rend très fluide avec 8 Go de RAM, qui en font une machine de guerre technologie ! Il s'agit jusqu'à aujourd'hui d'un véritable modèle et champion dans la catégorie des portables pliants. Sorti à 1109 € l'année dernière, et trouvable entre 900 et 800 selon le modèle, il est à 708 € en ce moment chez Rakuten, un excellent prix qui permet d'obtenir un modèle pas si éloigné du Galaxy Z Flip 5 annoncé à 1339 € !

La fiche technique du Samsung Galaxy Z Flip 4

Écrans : Écran Dynamic AMOLED de 6,7 pouces, résolution de 2640 x 1080 pixels, taux de rafraîchissement de 120 Hz. 1,9 pouces à l'extérieur OLED

: Écran Dynamic de 6,7 pouces, résolution de 2640 x 1080 pixels, taux de rafraîchissement de 120 Hz. 1,9 pouces à l'extérieur Processeur : Snapdragon 8+ Gen 1

: RAM : 8 Go

: 8 Go Stockage : Disponible en versions de 128 Go, 256 Go, et 512 Go de stockage

: Disponible en versions de 128 Go, 256 Go, et 512 Go de Batterie : 3700mAh avec charge rapide de 25W, charge sans fil de 15W et charge sans fil inversée de 4.5W.

: 3700mAh avec de 25W, charge sans fil de 15W et charge sans fil inversée de 4.5W. Caméras : Caméra principale Dual Pixel de 12 MP et une caméra ultra-large de 12 MP . Caméra frontale de 10 MP

: Caméra principale de 12 MP et une caméra ultra-large de 12 MP . Caméra frontale de 10 MP Système d'exploitation : Fonctionne avec Android 13

: Fonctionne avec Connectivité : Supporte 5G , Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS, NFC, et USB Type-C.

: Supporte , Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS, NFC, et USB Type-C. Autres fonctionnalités: Capteur d'empreintes digitales sur le côté, stéréo haut-parleurs, certification IP68 pour la résistance à l'eau et à la poussière.

Le Samsung Galaxy Z Flip 4 est certes un smartphone atypique avec un écran pliant, mais ce n'est pas là son seul attrait. Bien au contraire, il s'agit d'un véritable fer de lance de la technologie dont est capable Samsung. Très polyvalent, il est puissant, mais avec un design raffiné. Son grand écran de 6,7 pouces est bien sur un atout majeur, d'autant plus de nos jours où les services streaming se sont démocratisés, a l'arrière, son petit écran OLED affichera vos notifications et d'autres informations pratiques sans avoir à déplier votre smartphone.

Le Samsung Galaxy Z Flip 4 est à prix cassé sur Rakuten avec la sortie du Z Flip 5

Sorti au prix de 1109 €, le Samsung Galaxy Z Flip 4 est maintenant à 708 €, un prix qui risque de ne pas durer, car ce smartphone fait fureur ! Ce smartphone n'a jamais été à un prix aussi bas, c'est donc le bon moment pour rejoindre les nouveaux et heureux propriétaires d'un Flip de Samsung ! Mais, si vous souhaitez précommander le Samsung Galaxy Z Flip 5, sachez qu'il est maintenant disponible sur de nombreux sites avec différentes offres de lancement !