Google Pixel 7: Il passe sous la barre des 500€ chez ce marchand français, profitez du meilleur rapport qualité photo/prix du marché à moindre coût !

Le Google Pixel 7 passe sous la barre des 500€ en ce moment chez Cdiscount ! Le Pixel 7 tombe à un prix très bas et c'est le moment idéal pour vous offrir cet excellent photophone qui a plus d'un tour dans son sac !

Le Google Pixel 7 est un smartphone haut de gamme sorti par Google en 2022. Ce photophone reconnu possède une très belle réputation désormais et place Google au sommet des smartphones sur l'aspect de la photographie. En effet, il est classé dans le TOP 20 des meilleurs photophones du marché d'après DxoMark et il n'est pas vingtième (14ème pour être précis) ! Son principal avantage étant qu'il est surtout bien moins cher que les autres smartphones de ce classement. Sorti à 649€, le Pixel 7 est maintenant à moins de 500€, alors que les autres smartphones de ce classement sont tous nettement plus chers (autour de 1000€ toujours une question de précision). Mais ce n'est pas tout, le Pixel 7 vous réserve d'autres surprises !

Fiche technique du Google Pixel 7

Écran : OLED de 6,3 pouces, 90hz

OLED de 6,3 pouces, 90hz Processeur : Google Tensor 2

Google Tensor 2 RAM : 8 Go

8 Go Stockage : Options de stockage de 128 Go et 256 Go

Options de stockage de 128 Go et 256 Go Caméra arrière : Configuration double caméra avec capteurs de 50 MP (principal), 12 MP (ultra grand-angle)

: Configuration double caméra avec capteurs de 50 MP (principal), 12 MP (ultra grand-angle) Caméra frontale : Caméra selfie de 10,8 MP

Caméra selfie de 10,8 MP Batterie : Batterie de 4 355 mAh avec prise en charge de la charge rapide et de la charge sans fil

Le Google Pixel 7 est un véritable magicien, pas seulement grâce à sa fonctionnalité de la "gomme magique" utile pour supprimer des éléments d'une photo, mais aussi grâce à sa belle fiche technique. Son écran OLED est de bonne facture, il possède une très bonne puissance et d'une bonne autonomie. Le tour de magie c'est que vous pouvez avoir tout ça pour moins de 500€ !

Promo Google Pixel 7 : A moins de 500€ chez Cdiscount, c'est LA bonne affaire du moment chez Google !

Actuellement, le Google Pixel 7 est à 499€ chez Cdiscount, un très bon prix pour ce smartphone sorti l'année dernière. Vous serez bluffé par sa capacité en photographie qui équivaut aux smartphones des plus grandes marques. La livraison est gratuite et rapide, le paiement en 4 fois est possible, alors profitez de cette occasion pour vous offrir cet excellent photophone pour un prix très réduit !