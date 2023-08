Xiaomi Redmi Note 11s : A seulement 149€ sur Cdiscount, ce smartphone abordable sera parfait pour la rentrée !

Le Xiaomi Redmi Note 11s est un smartphone d'entrée de gamme sorti par Xiaomi en Décembre 2021. Ce smartphone Xiaomi est la version plus performante du Xiaomi Redmi Note 11 et bénéficie d'une belle fiche technique. En effet, le Xiaomi Redmi Note 11s possède un grand écran 6,5 pouces AMOLED, un capteur 108 Mpx à l'arrière et une puce 4G fluide. Autre point fort, ce smartphone profite d'une très belle autonomie grâce à sa batterie de 5000 mAh. Aujourd'hui, le Xiaomi Redmi Note 11s est à 149€ chez Cdiscount, un excellent prix pour ce smartphone qui devient encore plus abordable !

Fiche technique du Xiaomi Redmi Note 11s

Écran : 6.47 pouces, AMOLED, Full HD+ (2400 x 1080 pixels), 90 Hz

: 6.47 pouces, AMOLED, Full HD+ (2400 x 1080 pixels), 90 Hz Processeur : MediaTek Helio Dimensity G96

: MediaTek Helio RAM : 6 Go / 8 Go

: 6 Go / 8 Go Stockage : 64 Go / 128 Go, extensible via microSD

: 64 Go / 128 Go, extensible via microSD Caméra arrière : Quadruple capteur 108 MP, (principal) 8 MP, (ultra grand-angle) 2 MP, (macro) 2 MP, (profondeur)

: Quadruple capteur Caméra avant : 16 MP, f/2.5

: 16 MP, f/2.5 Batterie : 5000 mAh, Charge rapide 33 W

Le Xiaomi Redmi Note 11s est un concentré de technologie pour un smartphone à ce prix. Il est très rare de trouver des smartphones à ce prix qui possèdent un écran AMOLED d'aussi bonne facture. Son deuxième atout est son capteur 108 mpx capable de réaliser de très beaux clichés, parfait pour les vacances ! Dernier avantage, la batterie du Xiaomi Redmi Note 11s est d'une grande capacité et permet de tenir largement une journée !

Promo Xiaomi Redmi Note 11s: Il est disponible pour seulement 149€ chez Cdiscount !

En ce moment, le smartphone abordable de Xiaomi est disponible pour seulement 149€ chez Cdiscount, un prix idéal pour le premier smartphone d'un ado ou pour venir remplacer votre smartphone cet été afin de réaliser vos meilleurs clichés ! Profite vite de ce très bon prix !