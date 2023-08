Xiaomi 13: Le flagship de Xiaomi profite d'une énorme réduction chez Amazon, il est à 765€ contre 999€ à sa sortie, attention il ne reste pas beaucoup de stock !

Le Xiaomi 13 profite d'une immense réduction actuellement chez Amazon mais il ne reste pas beaucoup d'exemplaires ! Profitez vite de plus de 200€ de remise immédiate sur l'excellent smartphone de Xiaomi !

Le Xiaomi 13 est un smartphone haut de gamme dévoilé par Xiaomi en fin d'année 2022. Ce smartphone Xiaomi, développé en collaboration avec LEICA pour la partie photo, est un vrai bijou de technologie et concurrence directement le Galaxy S23 et l'iPhone 14. En effet, le Xiaomi1 3 possède de vrais arguments pour être un bonne alternative moins onéreuse à ces deux smartphones. Le Xiaomi 13 offre des composants de qualité, un écran OLED de 6,36 pouces très réussi avec une très belle résolution, une puce Snapdragon 8 gen 2 surpuissante accompagnée de 8Go de RAM et des capteurs photos LEICA d'une très bonne qualité. Bref, le Xiaomi 13 est un smartphone haut de gamme complet. Sorti à 999€, il est actuellement à 765€ sur Amazon mais il reste très peu d'exemplaires !

Fiche technique du Xiaomi 13

écran : Écran OLED de 6,36 pouces avec résolution 1080x 2400 pixels

: 8 Go de RAM Appareil photo arrière LEICA: Configuration de caméra arrière quadruple avec un capteur principal de 54 MP, ultra grand-angle 12 MP, Téléobjectif 10 MP, filme en 8K

Le Xiaomi 13 possède une fiche technique impressionnante. Sa principale force est sa polyvalence mais il se révèle particulièrement adroit sur la photographie grâce à son quadruple capteur photo arrière. Sa batterie est aussi confortable, il devrait pouvoir tenir une journée sans problème.

Promo Xiaomi 13 : Sorti à 999€, il est à 765€ chez Amazon en ce moment, mais il reste peu d'exemplaires en stock !

