Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus : Il est à 329€ chez Cdiscount aujourd'hui alors qu'il est sorti à 499€ en Mars 2023 !

Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus est un smartphone milieu de gamme sorti en Mars 2023 par Xiaomi. Ce smartphone Xiaomi est doté d'une excellente fiche technique pour un prix convenable et c'est encore plus vrai aujourd'hui avec cette promotion de Cdiscount. Sorti à 499€, le Xiaomi Redmi Note 12 Pro embarque une puce puissante associée à 8Go de RAM, un écran AMOLED haut de gamme, un capteur photo principal arrière de 200 Mpx et une immense batterie de 5000 mAh. Ce sont des caractéristiques que l'on retrouve chez certains smartphones haut de gamme, mais certainement pas sur un smartphone qui est aujourd'hui à 329€ ! Alors profitez vite de cette promotion incroyable sur ce smartphone qui vous surprendra par sa qualité impressionnante !

Fiche technique du Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus

Écran : AMOLED de 6,67 pouces, 1080x2400 pixels 120 Hz

: AMOLED de 6,67 pouces, 1080x2400 pixels 120 Hz Processeur : Chipset MediaTek Dimensity 1080

: Chipset MediaTek Dimensity 1080 RAM : 8 ou 12Go de mémoire vive extensibles

: 8 ou 12Go de mémoire vive extensibles Stockage : 256 Go de stockage interne non extensibles

: 256 Go de stockage interne non extensibles Appareil photo arrière : Triple capteur photo 200+8+2 mégapixels

: Triple capteur photo 200+8+2 mégapixels Appareil photo avan t : Capteur frontal 16 mégapixels

t : Capteur frontal 16 mégapixels Batterie : 5000 mAh compatible charge 120 watts

Avec sa fiche technique digne d'un haut de gamme, le Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus est impressionnant pour son prix. Sa puce n'est pas l'équivalent d'une puce haut de gamme comme un puce Snapdragon 8, mais elle est très polyvalente et convient très bien à ce smartphone. Son écran, sa batterie et ses capteurs photos sont des gros points forts et pour moins de 350€, il sera très dur de trouver mieux !

Promo Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus : 499€ à sa sortie, 329€ aujourd'hui, c'est LE bon plan en ce moment chez Xiaomi !

Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus profite en ce moment d'une très belle réduction chez Cdiscount. 329€ seulement pour un smartphone aussi performant, il sera compliqué de trouver mieux ailleurs ! Profite vite de ce prix et de la livraison gratuite et rapide chez Cdiscount !