Samsung Galaxy S21 FE 5G : il est à seulement 409 €... 350 € de moins que le jour de sa sortie !

Le Samsung Galaxy S21 FE est un téléphone portable haut de gamme du constructeur coréen Samsung. Sorti en 2021, cet appareil reprend le design du Samsung Galaxy S21 avec une fiche technique robuste qui diffère de son prédécesseur. Lancé à un prix de 759 €, vous pouvez maintenant trouver cette version FE, pour « Fan Edition », à seulement 409 €. Disposant d'un écran AMOLED très grand de 6,4 pouces ; d'une puce Snapdragon 888 très performante, comme toute celle de ce constructeur, et de capteurs photos dignes d'un Galaxy haut de gamme, le S21 FE est ultra polyvalent polyvalent. Le Samsung Galaxy S21 FE baisse fortement de prix en ce moment et passe à seulement 409 € chez Amazon !

Fiche technique du Samsung Galaxy S21 FE 5G

Écran : 6,4 pouces, Dynamic AMOLED 2X, Full HD+ (2400 x 1080 pixels), taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz

: 6,4 pouces, Dynamic AMOLED 2X, Full HD+ (2400 x 1080 pixels), taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz Processeur : Qualcomm Snapdragon 888

: Qualcomm RAM : 6 Go / 8 Go

: 6 Go / 8 Go Stockage : 128 Go / 256 Go

: 128 Go / 256 Go Caméra arrière : Triple capteur 12 MP, f/1.8, Dual Pixel PDAF, OIS (principal) 12 MP, f/2.2, ultra grand-angle 8 MP, f/2.4, téléobjectif, zoom optique 3x, OIS

: Triple capteur Caméra avant : 32 MP, f/2.2

: 32 MP, f/2.2 Batterie : 4500 mAh, Charge rapide 25 W, charge sans fil 15 W, charge inversée 4,5 W

Le Samsung Galaxy S21 FE est un smartphone qui incarne la polyvalence, il est aussi doué pour calculer rapidement, que pour proposer un grand et bel écran Amoled Full HD+ ou prendre des photos avec ses trois capteurs. Et c'est encore plus vrai à ce prix ! Et n'oublions pas sa batterie de 4500 mAh permet de tenir une journée entière, parfait pour les voyages dans le train, ou sur la route quand vous n'avez pas de quoi recharger votre téléphone !

Le Samsung Galaxy S21 FE est à seulement 409 € !

Sorti à 759 € en 2021, le Samsung Galaxy S21 FE est aujourd'hui à 409 € malgré une fiche technique toujours très impressionnante ! Une bonne affaire qui nous permet d'obtenir un téléphone polyvalent en profitant de la qualité de service d'Amazon ! S'il vous intéresse, n'hésitez pas à le commander, car les prix sur ce site ont tendance à beaucoup fluctuer.