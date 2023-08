iPhone 13 mini : moins de 700 € sur Amazon pour ce haut de gamme petit par la taille, mais grand de par ses capacités généreuses !

L'iPhone 13 mini est un smartphone haut de gamme du constructeur Apple. Pourquoi « mini » ? Eh bien parce qu'il s'agit tout simplement d'un format réduit de l'iPhone 13 classique. C'est là, la seule différence entre les deux modèles ! Aujourd'hui, de nombreux téléphone ont tendance à devenir de plus en plus gros, eh bien cet iPhone 13 mini prend le chemin inverse, et cela va ravir de nombreuses personnes qui recherche un appareil ergonomique, facile à transporter, et à tenir dans une seule main. D'ailleurs, l'iPhone 13 mini a bien une autre différence : une autonomie supérieure à l'iPhone 13 grâce à sa tailler qui permet à une batterie, pourtant similaire sur le papier, de durer plus longtemps. Alors n'hésitez pas pour profiter de l'iPhone 13 mini à seulement 699 € sur Amazon !

Les caractéristiques impressionnantes de l'iPhone 13 mini

Écran : Super Retina XDR OLED de 5,4 pouces

Super Retina XDR OLED de 5,4 pouces Processeur : Puce A15 Bionic

Puce A15 Bionic Mémoire vive (RAM) : 4 Go

4 Go Stockage interne : 128 Go

: 128 Go Caméra principale : 12 MP

: 12 MP Caméra avant : 12 MP

: 12 MP Batterie : Capacité non spécifiée, charge rapide et charge sans fil

En lisant la fiche technique de l'iPhone 13 mini, on pourrait avoir tendance à être un peu déçu. Il ne faut pas ! Si les iPhone proposent rarement une fiche techniques mirifique, c'est qu'ils n'en ont pas besoin pour briller. Grâce à une optimisation consciencieuse par leurs créateurs, ces appareils sont tout aussi puissants que les autres smartphones haut de gamme. Par exemple, certes, le capteur principal de l’appareil photo de ce mini n'est « que » de 12 MP, mais c'est parce-que le GPU du téléphone, la carte graphique, permet un traitement avancé en aval de la capture de l'image. Et bien sûr, le SoC de cet iPhone, la puce A15 Bionic est l'une des meilleures actuellement, ce qui permet d'optimiser de nombreux aspect de l'appareil.

L'iPhone 13 mini est sur Amazon à moins 15 % et vous pouvez le payer en 4 fois sans frais

L'iPhone 13 mini a un très grand succès, c'est donc une aubaine de le trouver à moins 700 € sur Amazon, 699 € pour être précis ! En plus, avec cet achat, il est possible de payer en 4 fois sans frais. Ajoutons que le produit est un « choix d'Amazon », c'est-à-dire que le site partage sa confiance en vers ce marchand en vous l'indiquant !