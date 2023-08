Samsung Galaxy S22 Plus : Ce grand smartphone haut de gamme est disponible pour 557€ chez Cdiscount !

Le Samsung Galaxy S22 Plus, grand par la taille et par la renommée, est disponible pour un prix très réduit chez Cdiscount actuellement ! Profitez de cet excellent smartphone haut de gamme pour moins de 600€ aujourd'hui !

Le Samsung Galaxy S22 Plus est un smartphone haut de gamme sorti en 2022 par Samsung. Ce smartphone est la version "agrandie" du Galaxy S22 sorti en même temps que ce modèle. Le S22 Plus profite d'un grand écran AMOLED de 6,6 pouces, contre 6,1 pour la version "classique", parfait pour regarder des vidéos et séries. C'est un smartphone puissant, polyvalent qui conviendra parfaitement à ceux recherchant un smartphone performant pour un prix réduit. En effet, le S22 Plus est actuellement au prix incroyable de 557€ chez Cdiscount ! Un excellent prix pour un smartphone pour un smartphone sorti à 1059€ !

Fiche technique du Samsung Galaxy S22 Plus

Écran : AMOLED 120hz, de 6,6 pouces

Processeur : Samsung Exynos 2200

Mémoire vive (RAM) : 8 Go

Stockage interne : 128 Go, 256 Go, extensible via carte microSD

Caméra principale : 50 MP

Caméra frontale : 10 MP

Batterie : 4 500 mAh avec charge rapide et charge sans fil

Le Samsung Galaxy S22 Plus possède de très bons arguments même en 2023. Il possède un excellent écran AMOLED de 6,6 pouces, une puce puissante même pour aujourd'hui, des capteurs photos polyvalents et une belle autonomie. Chez Samsung, il est compliqué de trouver un aussi bon smartphone pour moins de 600€ aujourd'hui !

Promo Samsung Galaxy S22 Plus : 557€ chez Cdiscount, son prix le plus bas et de loin !

Actuellement le Samsung Galaxy S22 Plus est à 557€ chez Cdiscount, si vous cherchez un smartphone Samsung avec un grand et bel écran pour un prix restreint, c'est clairement l'offre idéale !