Deux forfaits à prix canons pour surfer sur le réseau Orange à la rentrée avec 5 et 111 Go !

Le First un forfait ajustable avec option 5G

Le First est un forfait mobile pas cher de l'opérateur MVNO YouPrice. Il s'agit d'un forfait flexible qui vous permet de prendre au choix le réseau Orange ou SFR. L'enveloppe web offerte par le First fonctionne par paliers entre 111 et 130 Go avec une étape à 120 Go. Selon le nombre de gigas dépensés à la fin du mois, le tarif ne sera pas le même. Une bonne façon de maîtriser votre budget pour utiliser uniquement le volume de données mobiles dont vous avez besoin chaque mois. Les différents tarifs sont 9,99 € avant 111 Go puis 16,99 € entre 111 et 120 Go et enfin 18,99 € entre 120 et 130 Go. Ce n'est pas tout, pour 5 € de plus chaque mois, vous pouvez faire de ce forfait un forfait 5G !

YouPrice propose aussi un forfait pas cher pour les petits budgets

Si vous avez besoin d'une quantité plus réduite de données mobiles chaque mois, YouPrice propose également une formule Mini de 5Go à 4,99 € par mois. Cette forfait ajustable de 5 à 10 Go est disponible sur les réseaux Orange et SFR, au choix. Si vous optez pour le réseau numéro 1 en France selon l'Arcep, Orange, vous bénéficierez d'une réduction de 1€ pendant les 2 premiers mois, ramenant le prix à 4,99€, puis à 5,99€ par la suite. En choisissant le réseau SFR, le prix reste constant et n'augmentera pas après quelques mois. En ce qui concerne les services, vous profiterez d'appels, de SMS et de MMS illimités en France. Pour l'utilisation du Web en France, vous pourrez naviguer jusqu'à 10 Go chaque mois en utilisant la technologie 4G. Si vous prévoyez de voyager en Europe et dans les DOM cet été, les mêmes avantages seront disponibles, y compris des appels, SMS et MMS illimités. Pour l'utilisation d'internet depuis ces zones, l'opérateur vous octroie 5 Go par mois.