Samsung travaillerait sur un capteur photo de 440 mégapixels, vraiment pour les smartphones ?

Il y a plusieurs fournisseurs de capteurs photo pour les smartphones actuels. Sony est l’un des principaux, mais il y a également le géant sud-coréen Samsung ou la société Omnivision, nettement moins connue, mais tout de même relativement active. Si les capteurs Sony sont appréciés par une large partie de l’industrie pour ses rapports qualité/prix et donc naturellement présents dans le dos de très nombreux modèles, ceux de Samsung sont bien souvent à la pointe de l’innovation, sans enlever le côté novateur aux capteurs Sony et autres. Il semblerait que Samsung travaille actuellement sur plusieurs types de capteurs dont le plus performant embarquerait pas moins de 440 mégapixels.

Samsung travaillerait sur 4 capteurs photo

C’est le pronostiqueur Revegnus qui a publié un message sur X (anciennement Twitter) pour indiquer que la firme sud-coréenne était actuellement en train de travailler sur 4 capteurs photo différents. Ce n’est pas très clair si ceux-ci sont tous destinés aux smartphones. Il y aurait ainsi un capteur ISOCELL GN6 de 50 mégapixels qui aurait pour principal but d’être installé au dos des smartphones qui ne sont pas de la marque Samsung. Il pourrait s’agir du premier modèle de 1 pouce de la marque. Il viendrait ainsi concurrencer le Sony IMX989 qui fait 1 pouce et que l’on trouve sur le Vivo X90 Pro, Vivo X90 Pro+, Oppo Find X6 Pro ou les Xiaomi 13 Pro et Xiaomi 13 Ultra, par exemple.

Samsung travaillerait également sur le capteur HP7 qui aurait 200 mégapixels de 0,7 micron. Ce module était initialement envisagé pour équiper le Samsung Galaxy S25 Ultra, mais il aurait été abandonné pour des raisons de cout de revient beaucoup trop élevé. Il s’agirait d’un modèle assez similaire au capteur qui est actuellement au cœur du Samsung Galaxy S23 Ultra, mais avec des pixels plus grands. La firme travaillerait aussi sur un capteur qui n’a pas de nom, mais disposerait de 320 mégapixels. Il pourrait être géré par la puce MediaTek Dimensity 9200 qui est capable d’assurer le traitement photo avec autant de pixels.

Enfin, un autre capteur serait en cours de développement. Il s’agirait du HU1 qui embarquerait 440 mégapixels. Les détails techniques sont rares et son usage reste, à ce jour, incertain. Il se pourrait que ce capteur ne soit pas conçu pour les smartphones, mais plutôt pour d’autres applications, comme l’automobile ou l’industrie. Cependant, il est intéressant de noter que Samsung avait exprimé en 2020 son ambition de développer un appareil photo d’une résolution équivalente à l’œil humain, soit entre 500 et 600 mégapixels. Le capteur de 440 mégapixels semble donc être une réalité possible à la lumière de cette ambition. Nous verrons dans les prochains mois si nous entendons reparler de ce capteur et s’il est finalement bien fait pour l’industrie de la téléphonie mobile comme nous l’espérons.