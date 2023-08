Samsung Galaxy S23 + et Samsung Galaxy S23 Ultra : Boulanger vous rembourse 200 € et 150 € sur leurs prix en ce moment !

En ce moment, avec Boulanger il est possible de vous procurer les Samsung Galaxy S23 + et Samsung Galaxy S23 Ultra avec de très fortes réductions jusqu'à 200 € de remboursé sur leur prix ! Nous vous disons tout sur la façon de profiter de ces deux smartphones très haut de gamme de Samsung, et au meilleur prix !

Les Samsung Galaxy S23 + et Samsung Galaxy S23 Ultra sont des smartphone Samsung haut de gamme sortie tout les deux en 2023 comme des versions améliorées du Samsung Galaxy S23. Il s'agit de deux des smartphones les plus performants de leurs générations, le S23 Ultra étant la version la plus puissante à ce jour. Avec leurs puces Snapdragon 8 Gen 2 les plus puissantes actuellement, de grosses batteries jusqu'à 5000 mAh pour le Ultra, des grands écrans Amoled 120 Hz et des appareils photo à la pointe, il est difficile de faire plus ! En ce moment, Boulanger vous permet de réduire le prix du S23 Ultra de 200 € et du S23+ de 150 € ! Deux offres de remboursement disponible jusqu'au 24 septembre sur l'ensemble des produits neufs de ces deux modèles, tout coloris comprit.

Profitez du Samsung Galaxy S23 + sur Boulanger avec 150 € de remboursé !

Fiches techniques des Samsung Galaxy S23 Ultra et S23 +

Samsung Galaxy S23 Ultra

Écran : 6,8 pouces, Dynamic AMOLED, Quad HD+, taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz

: 6,8 pouces, Dynamic AMOLED, Quad HD+, taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz Processeur : Snapdragon 8 Gen 2

: Snapdragon 8 Gen 2 RAM : 8 Go

: 8 Go Stockage : 256 Go

: 256 Go Caméra arrière : Quadruple capteur 200 MP + 12 MP + 10 MP + 10 MP

: Quadruple capteur 200 MP + 12 MP + 10 MP + 10 MP Caméra avant : 12 MP

: 12 MP Batterie : 5000 mAh, Charge rapide 45 W

Le Samsung Galaxy S23 Ultra se présente comme un véritable géant en termes de puissance et de technologie. Ce téléphone incarne l'essence même du savoir-faire de Samsung, combinant un superbe écran Dynamic AMOLED de 6,8 pouces, la puce la plus performante disponible sur le marché, ainsi qu'un ensemble photographique exceptionnel. En somme, le S23 Ultra se positionne comme un smartphone d'une polyvalence extraordinaire, offrant une puissance hors normes.

Samsung Galaxy S23 +

Écran : AMOLED 120hz, de 6,6 pouces

AMOLED 120hz, de 6,6 pouces Processeur : Snapdragon® 8 gen 2

Snapdragon® 8 gen 2 RAM : 8 Go

: 8 Go Stockage interne : 128Go, 256Go, 512Go

: 128Go, 256Go, 512Go Appareil photo principal : 50 MP

: 50 MP Appareil photo avant : 12 MP

: 12 MP Batterie : 4700 mAh avec charge rapide et charge sans fil

Le Samsung Galaxy S23 Plus bénéficie également d'une fiche technique impressionnante, le positionnant comme le deuxième smartphone le plus puissant et complet de Samsung après le S23 Ultra. Son grand écran offre une expérience très agréable pour visionner des séries ou jouer à divers jeux. Avec sa puissance, ses compétences en photographie avancée et une autonomie appréciable, le S23 Plus représente une véritable réussite.

Promo Samsung Galaxy S23 Ultra et S23 + : jusqu'à 200 € de remboursé avec Boulanger !

Jusqu'au 24 septembre, vous avez la possibilité d'obtenir un Samsung Galaxy S23 Ultra, ou S23 + avec respectivement 200 € et 150 € de remboursé sur leurs prix ! Une offre incroyable pour se procurer beaucoup plus facilement l'un de ces deux téléphone haut de gamme de la marque coréenne. En plus, avec Boulanger la livraison est rapide, ou vous pouvez même venir retirer en magasin votre produit.