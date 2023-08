Samsung Galaxy A54 5G : ce marchand vous le propose avec 220 € de réduction dans ce pack avec des écouteurs Buds Live

Le Samsung Galaxy A54 en version 5G est un smartphone ayant rencontré beaucoup de succès parmi les modèles de la gamme A de Samsung. L'objectif de cette gamme est de proposer des appareils milieu de gamme qui flirtent avec la frontière du haut de gamme dans certains de leurs aspects, ce qui fait du A 54, un appareil polyvalent et puissant ! On voit très bien apparaitre cette philosophie à travers son grand écran Super AMOLED , sa puce Exynos 1380 et ses 3 capteurs photos. En ce moment, vous pouvez le trouver dans un pack sur Darty pour 429 € au lieu de 649 €, soit 220 € de réduction ! Avec le Galaxy A54, le pack vous offre des Samsung Buds Live, couleur noir, des écouteurs filaire vendu sur ce même site à presque 150 €.

Fiche technique du Samsung Galaxy A54

Écran : Super AMOLED de 6,4 pouces, résolution Full HD+

: Super AMOLED de 6,4 pouces, résolution Full HD+ Processeur : Exynos 1380

: Exynos 1380 RAM : 6 Go

: 6 Go Stockage : 128Go, extensible via microSD

: 128Go, extensible via microSD Caméra principal : 50 MP

: 50 MP Caméra avant : 32 MP

: 32 MP Batterie : 5000 mAh, recharge rapide 25W

Le Samsung Galaxy A 54 5G a été conçu pour répondre aux besoins d'une large gamme d'utilisateurs, en combinant accessibilité et polyvalence. Qu'il s'agisse de photos, de communication, de musique ou de vidéos, il offre une expérience de haute qualité. Équipé d'un écran Amoled, d'une puissante puce Exynos et d'un système de caméras de 50 Mpx, cet appareil se révèle robuste. De plus, sa batterie de 5000 mAh lui confère une autonomie qui n'a rien à envier aux modèles haut de gamme, permettant une utilisation pendant plus d'une journée complète.

Profitez du pack Samsung Galaxy A54 5G + Buds Live avec Darty

Le Samsung Galaxy A54 est proposé avec 34 % de réduction, soit 220 € de moins que les 649 € habituels de ce pack, pour un tout à 429 €. Un prix très raisonnable en sachant que les Samsung Live Buds sont à presque 150 € sur le site de ce même marchand ! Chez Darty, vous avez une garantie de 2 ans pour votre appareil, mais aussi la possibilité de le chercher directement en magasin ou de vous le faire livrer.