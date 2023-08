Samsung Galaxy S21 FE 5G : il est avec 360 € de remise immédiate avec des Galaxy Buds 2 offerts... Et vous pouvez le payer en 24 fois sans frais !

Le Samsung Galaxy S21 FE dans sa version 5G est en ce moment avec une très grosse promotion, 360 € de remise immédiate avec en plus des Galaxy Buds 2 offerts... Et comme si ce n'était pas déjà énorme vous pouvez même le payer en 24 fois sans frais !

Le Samsung Galaxy S21 FE dans sa version 5G est un modèle de smartphone haut gamme de Samsung. Il s'agit de la Fan Edition du Samsung Galaxy S21. Le S21 FE est sorti en 2021 au prix de 759 €, or ce smartphone est en ce moment disponible sur le site de Samsung à 399 €, mais en plus avec des écouteurs Galaxy Buds2 Pro d'une valeur habituelle de 139 € ! Et pour ajouter à cela, vous pouvez faire reprendre votre ancien modèle pour 60 €, et payer en 24 fois dès 14,13 € par mois, et cela sans frais. Le S21 FE possède un grand écran AMOLED de 6,4 pouces, une puce Snapdragon 888 performante, et des capteurs photos à la pointe de la technologie.

Fiche technique du Samsung Galaxy S21 FE 5G

Écran : 6,4 pouces, Dynamic AMOLED 2X, Full HD+ (2400 x 1080 pixels), taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz

: 6,4 pouces, Dynamic AMOLED 2X, Full HD+ (2400 x 1080 pixels), taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz Processeur : Qualcomm Snapdragon 888

: Qualcomm RAM : 6 Go / 8 Go

: 6 Go / 8 Go Stockage : 128 Go / 256 Go

: 128 Go / 256 Go Caméra arrière : Triple capteur 12 MP, f/1.8, Dual Pixel PDAF, OIS (principal) 12 MP, f/2.2, ultra grand-angle 8 MP, f/2.4, téléobjectif, zoom optique 3x, OIS

: Triple capteur Caméra avant : 32 MP, f/2.2

: 32 MP, f/2.2 Batterie : 4500 mAh, Charge rapide 25 W, charge sans fil 15 W, charge inversée 4,5 W

Le Samsung Galaxy S21 FE est un smartphone aux multiples talents. Il excelle tant dans sa puissance de traitement qu'avec son écran Amoled Full HD+. Il se démarque également avec son trio de capteurs photo. Par ailleurs, il convient de mettre en avant sa batterie généreuse de 4500 mAh qui lui permet de durer une journée entière.

Profitez du Samsung Galaxy S21 FE 5G avec des Galaxy Buds2

Le Samsung Galaxy S21 FE 5G est à moins 399 € en 24 fois avec des écouteurs !

Le Galaxy S21 FE 5G est en ce moment disponible sur le site de Samsung à 399 €, avec des écouteurs Galaxy Buds2 Pro d'une valeur habituelle de 139 € ! Pour encore réduire le prix de votre achat, vous pouvez faire reprendre votre ancien modèle pour 60 €, et payer en 24 fois dès 14,13 € par mois, et cela, sans frais !