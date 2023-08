Surfer avec Sosh sur le réseau Orange dès 5,99 € et obtenez jusqu'à 140 Go en 5G !

Le forfait idéal pour la rentrée des classes !

L'opérateur Sosh propose de nombreuses formules, à la fois variées et adaptées à différents profil. Si vous, ou vos enfants, Sosh a exactement ce qu’il vous faut pour les aider à préparer la rentrée, un forfait 100 Mo à 5,99 € par mois qui peut être bloqué ou non. Celui-ci vous fait bénéficier de 2 heures d'appels avec des SMS et MMS illimités en France. De quoi toujours rester en contact en cas de problème ou d'imprévu.

Un max d’économies avec ce forfait sur le réseau Orange !

Ce deuxième forfait propose de passer un cran au-dessus. Il peut être utilisé par vos enfants, mais aussi par vous si vous n'avez pas besoin d'un accès Internet important lorsque vous n'êtes pas chez vous. Affiché à 7,99 € par mois, cette formule pas chère dispense 1 Go d'enveloppe web ainsi que des appels, SMS et MMS illimités en France et depuis l'Europe vers la France et les DOM.

20 Go avec ce forfait Sosh !

Un forfait en France coûte en moyenne 14,90 € et les Françaises et Français utilisent 15,2 Go par mois. Ces chiffres de l'Arcep viennent mettre en valeur que le forfait 20 Go de data proposé par Sosh à 11,99 € est une véritable bonne affaire. Celui-ci propose également 12 Go en Europe et dans les DOM, et vous obtenez des services de communications tout illimités.

Un forfait sans engagement avec 130 Go

Pour passer à des volumes de données mobiles plus important sur le réseau Orange, Sosh propose 130 Go ! Le tout pour 15,99 € par mois avec 20 Go depuis l'UE et les DOM, ainsi que des appels, SMS et MMS illimités vers la France métropolitaine. Un forfait complet et puissant.

Le forfait 5G de Sosh avec ses 140 Go !

Stade ultime du forfait de chez Sosh, la formule 140 Go en 5G sur le réseau Orange est une proposition énorme pour les personnes qui possèdent un smartphone compatible avec la 5G. Affiché à 20,99 € par mois, vos services de communications, appels, SMS et MMS sont illimités en France, même depuis l'Europe et les DOM, avec 25 Go d'Internet mobile dans ces zones.