Le Google Pixel 8a repéré dans les listes de résultat de l’application Geekbench

Alors que la marque Google devrait annoncer ses prochains Pixel 8 et Pixel 8 Pro, il semble qu’un modèle intermédiaire soit également en préparation, le Pixel 8a. Ce dernier a été repéré dans les listes de résultats de l’application Geekbench livrant des détails techniques à son sujet et dont voici tous les détails.

Les prochains smartphones de la marque Google, les Pixel 8 et Pixel 8 Pro sont attendus pour une présentation officielle courant octobre. Actuellement, le géant américain propose dans son catalogue les modèles Pixel 7, Pixel 7 Pro mais également le Pixel 7a qui est plus abordable que les deux premiers, mais tout aussi puissant. Il semble que Google envisage de prolonger cette organisation avec les prochains modèles. En effet, le Pixel 8 et le Pixel 8 Pro seront bientôt annoncés, mais le Pixel 8a semble aussi être sur les rangs. Est-ce qu’il sera annoncé en même temps que les autres modèles plus haut de gamme ? La question reste entière, mais étant donné qu’il commence à être testé, cela signifie qu’il est dans une phase de développement, voire de production, déjà relativement avancée.

Le Pixel 8a embarquerait un chipset Tensor G3

Si on en croit le visuel publié sur le site Geekbench, le smartphone Google Pixel 8a qui porte le nom de code Akita est équipé d’un processeur Google Tensor G3. Ce chipset est également pressenti pour intégrer les Pixel 8 et Pixel 8 Pro. Cela signifie que le Pixel 8a aurait des performances équivalentes à ses aînés. Il serait proposé avec 8 Go de mémoire vive. La fiche nous révèle également que l’appareil testé fonctionnait sous Android 14.

Il a obtenu un score de 1218 pour les tests monocœur et de 3175 pour les tests multicœurs. Rappelons que Google assume ne pas faire la course aux performances avec son chipset, mais cherche plutôt à optimiser les interactions entre matériel et logiciel afin de proposer une expérience aussi fluide et pertinente que possible notamment à travers des fonctionnalités inédites, réalisables uniquement avec cette puce. Les scores du processeur testé reflètent cette position et, effectivement, paraissent moins élevés que ceux des puces les plus haut de gamme.

Nous verrons si d’autres indiscrétions nous parviennent d’ici les prochaines semaines au sujet du Pixel 8a, ce qui pourrait signifier que sa commercialisation approche.