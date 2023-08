Google Pixel 7 Pro : le smartphone haut de gamme de Google est disponible sur Amazon avec 21 % de remises !

Le Google Pixel 7 Pro est un photophone très impressionnant des smartphones haut de gamme du géant Google ! Depuis quelques années, Google a réussi à imposer ses téléphones portables comme l'une des grandes concurrences pour Apple et Samsung, et on comprend pourquoi quand on voit le Pixel 7 Pro. Disponible en ce moment avec 21 % de remises sur ses 899 € d'origine, il s'agit d'une très bonne affaire que nous vous présentons dans cet article.

Le Google Pixel 7 Pro est le plus puissant des smartphones Google à être sorti à ce jour. Le Google Pixel 7 Pro est également l'un des meilleurs photophones, c'est-à-dire qu'il possède l'un des meilleurs appareil photo intégré à un smartphone. Mais, en plus de cela son écran est magnifique avec une technologie OLED de 6,7 pouces et a un taux de rafraichissement de 120Hz en QHD+. Côté puissance, il possède la très performante puce Google Tensor 2. Sorti au prix de 899 €, le Google Pixel 7 Pro est aujourd'hui à 711 € chez Amazon, une offre à ne pas manquer si vous souhaiter vous procurer l'un des haut de gammes les moins cher du moment !

Fiche technique du Google Pixel 7 Pro

Écran : OLED de 6,7 pouces, résolution QHD+, taux de rafraîchissement 120 Hz

: OLED de 6,7 pouces, résolution QHD+, taux de rafraîchissement 120 Hz Processeur : Google Tensor G2

: Google Tensor G2 RAM : 12 Go

: 12 Go Stockage interne : 128 Go / 256 Go / 512 Go

: 128 Go / 256 Go / 512 Go Caméra arrière : Triple capteur, principal 50 MP, ultra grand-angle 12 MP, téléobjectif 48 MP

: Triple capteur, principal 50 MP, ultra grand-angle 12 MP, téléobjectif 48 MP Caméra frontale : 11 MP

: 11 MP Batterie: 5 000 mAh, charge rapide 30W, charge sans fil, charge inversée sans fil

Le Google Pixel 7 Pro a une fiche technique qui ne laisse aucun doute sur sa place prépondérante parmi les appareils haut de gamme du marché. C’est bien sûr son appareil photo avec un capteur principal à 50 MP qui le démarque, mais tout en étant un appareil complet capable de gérer aisément les tâches les plus exigeantes. Et en termes d'autonomie, avec son mode d'économie d'énergie ultra performant, il constitue également un atout majeur, puisqu'avec ce mode activé, Google promet une autonomie allant jusqu'à 72 heures !

Profitez du Pixel 7 Pro sur Amazon pour préparer la rentrée

Google Pixel 7 Pro : Amazon casse son prix avant la sortie des Pixel 8

La probable sortie prochaine des Pixel 8 et 8 Pro est sûrement l'un des facteurs qui explique la baisse de prix du Pixel 7 sur Amazon. Les 711 € de cette promo faon de ce smartphone une très belle acquisition qui s'accompagne de la livraison gratuite en plus de cela ! Pour ceux qui trouvent essentiel de posséder un bon appareil photo pour immortaliser les meilleurs moments, n'hésitez plus !