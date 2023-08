Xiaomi Redmi Note 12 Pro : Amazon le propose à presque 200 € au lieu de 299 € pour préparer la rentrée de vos enfants

Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro, a été lancé sur le marché par Xiaomi en mars 2023, il s'agit d'un un smartphone de milieu de gamme dont l'objectif est de proposer des grandes performances à petit prix. Ce smartphone est à la fois polyvalent et puissant, avec un ratio rapport/qualité prix très intéressant grac à ses 202 € sur Amazon. À ce prix, lc téléphone arrive à proposer un magnifique écran AMOLED de 6,67 pouces, un appareil photo de 108 Mpx et une batterie de 5020 mAh ! Ces spécifications sont habituellement sur du haut de gamme.

Fiche technique du Xiaomi Redmi Note 12 Pro

Écran : AMOLED de 6,67 pouces, 1080x2400 pixels 120 Hz

: AMOLED de 6,67 pouces, 1080x2400 pixels 120 Hz Processeur : Snapdragon 732G

: Snapdragon 732G RAM : 8Go

: 8Go Stockage : 128Go de stockage interne non extensibles

: 128Go de stockage interne non extensibles Appareil photo arrière : Triple capteur photo 108+8+2+5 mégapixels

: Triple capteur photo 108+8+2+5 mégapixels Appareil photo avan t : Capteur frontal 16 mégapixels

t : Capteur frontal 16 mégapixels Batterie : 5020 mAh compatible charge 67 watts

Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro en version 4G n'a aucun mal à attirer l'attention sur lui grâce à sa fiche technique impressionnante et sophistiquée que les Redmi Note de Xiaomi on prit l'habitude de nous proposer. Côté écran, ce modèle est équipé d'une dalle AMOLED qui constitue un atout majeur, tout comme la qualité de ses capteurs photo qui produisent des images superbes avec un objectif principal à 108 Mpx ! Et cela, sans oublier de mentionner son autonomie exceptionnellement longue avec ses 5020 mAh compatible avec une charge 67 watts !

Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro : 239 € sur Amazon, pour l'une des meilleures promo jamais vu sur ce modèle

Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro est trouvable avec une super promo pour un total de 202 € € ! Ce prix véritablement bas pour ce modèle aux caractéristiques impressionnantes pour son prix à de quoi largement séduire en en faisant l'un des smartphones au meilleur ratio qualité/prix actuel.