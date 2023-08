Free, Bouygues Telecom et Red by SFR : découvrez les meilleurs forfaits mobile à moins de 5 € !

Quoi de mieux pour préparer sa rentrée qu'un nouveau forfait mobile pas cher ? Aujourd'hui, nous vous présentons trois forfaits sans engagement à moins de 5 € chez les opérateurs Free, RED by SFR et B&You !

Un forfait sans engagement 5 Go chez RED by SFR

RED by SFR propose en ce moment un forfait 5Go à 4,99 € par mois. Avec cette formule, vos appels sont illimités, tout comme vos SMS et MMS. Vous disposez donc de 5Go de volume de données mobile, mais aussi, de 6 Go lorsque vous êtes en UE et dans les DOM ! Une très bonne formule qui permet d'accéder à pas cher au réseau SFR.

Avec Free, votre forfait devient illimité

Free Mobile propose en ce moment une formule 5Go à 4,99 €. À la base, ce forfait comprend 2 heures d’appel et des SMS et MMS illimités, avec 50 Mo. Cependant, avec l'option Booster proposée, vous pouvez transformer ce forfait pas cher illimité, en un forfait qui donne accès à 5Go de données mobiles, des SMS et MMS illimités, mais aussi les appels. Ces communications sont possibles vers la France, que ce soit depuis la métropole, ou depuis les DOM et l’Europe.

Un forfait pas cher B&You

B&You, la gamme de Bouygues Telecom, propose également un forfait à 4,99 € par mois, incluant 5 Go de données mobiles. Ce forfait sans engagement offre l'accès au réseau de Bouygues Telecom avec une enveloppe web de 5 Go valable en France, dans les DOM et en Europe. En plus de cela, les appels, SMS et MMS sont en illimité. C'est un forfait simple et efficace qui se concentre sur l'essentiel !