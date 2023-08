iPhone 14 Pro Max : avec la sortie prochaine du iPhone 15, le prix du 14 Pro Max est proposé avec 350 € de réduction !

L'iPhone 14 Pro Max est un smartphone Apple très haut de gamme lancé sur le marché par Apple en 2022. Il s'agit du plus puissant modèle d'iPhone que l'on peut trouver sur le marché en attendant la sortie prochaine du iPhone 15. L'iPhone 14 Pro Max est véritablement à la pointe de la technologie du savoir faire d'Apple et bénéficie de toutes les innovations les plus pointues que le constructeur a développé, par exemple la puce A16 Bionic, ou encore des capteurs photos comme vous n'en n'avez jamais vu sur un appareil de la marque. L'iPhone 14 Pro Max également un écran Super Retina de 6,7 pouces qui fait largement honneur à la marque. Sorti au prix de 1479 €, l'iPhone 14 Pro Max bénéficie aujourd'hui d'une excellente réduction puisqu'il passe à 1124 € chez Rakuten ! 354 € de réduction sur le meilleur iPhone !

Fiche technique du iPhone 14 Pro Max

Écran : Super Retina XDR OLED 120hz, de 6,7 pouces

Super Retina XDR OLED 120hz, de 6,7 pouces Processeur : Puce Apple A16 Bionic

: Puce Apple A16 Bionic RAM : 6 Go

6 Go Stockage interne : 128 Go

128 Go Objectif principal : 48 MP grand angle, 12MP ultra grand angle, 12 MP téléobjectif

48 MP grand angle, 12MP ultra grand angle, 12 MP téléobjectif Caméra avant : Capteur TrueDepth de 12 MP

Capteur TrueDepth de 12 MP Batterie : 43230 mAh avec prise en charge de la charge rapide et la recharge sans fil

L'iPhone 14 Pro Max est très simplement le meilleur iPhone actuellement, et même l'iPhone 15 ne devrait pas venir le rendre désuet. Avec son écran précis Super Retina Oled, idéal pour jouer ou regarder des séries et vidéos en streaming, son SoC A16 Bionic, et l'ensemble d'objectifs photos qu'il transporte, on peut dire qu'il est un véritable cheval de course ! Et parlons de son autonomie, la meilleur pour un iPhone à ce jour, ce qui ne parait pas si évident avec autant de puissance.

iPhone 14 Pro Max : plus de 350 € de réduction sur le meilleur iPhone !

Avec la sortie prochaine du iPhone 15, l'iPhone 14 Pro Max bénéficie d'une réduction importante puisque son prix baisse de 354 € par rapport à son prix d'origine, et même de 37% par rapport à l'ancien prix proposé par ce marchand ! 1124,99 € pour cet excellent smartphone, et en plus la livraison est gratuite et rapide et vous gagnez 100 € de réduction pour le Club R, le programme de fidélité gratuit de Rakuten.