News : Free frappe fort pour la rentrée avec ces deux nouveaux forfaits illimités, dont un jusqu’à 250 Go en 5G !

La série spéciale Free avec fait peau neuve avec 120 Go

Parmi les forfaits Free, on peut trouver depuis quelque temps une formule appelé la série spéciale Free qui permettait d’obtenir 110 Go d'enveloppe web. Eh bien, celle-ci vient d'évoluer vers un taux de 120 Go ! Et cela sans que son prix soit changé. Ce forfait pas cher est affiché à 12, 99 € et vous donne accès à des appels, SMS et MMS illimités vers la France, même depuis l’Union européenne et les DOM. Et dans ces deux zones internationales, vous pouvez aussi utiliser jusqu'à 18 Go de data. La particularité de ce forfait sans engagement est qu'il ne dure qu'un an avant de se transformer en la formule forfait Free 5G dont nous allons parler.

Le forfait Free 5G gagne 40 Go supplémentaires pour le même prix !

Le Forfait Free 5G est accessible directement, ou après un an de souscription à la Série Free. Cette formule met désormais à disposition 250 Go, et non plus 210 Go comme c'était le cas, il y a encore peu de temps. Avec cette offre, vous obtenez également une enveloppe de 25 Go dans plus de 70 destinations à l'étranger et vos appels, SMS et MMS sont illimités depuis l'Europe, les départements d'Outre-Mer, le Canada, l'Australie, Israël, les États-Unis, l'Afrique du Sud, etc. Et ce n'est pas tout, car cette formule inclut directement la 5G ! Une technologie qui permet à votre smartphone, s'il est compatible, d'être plus rapide et stable. Affiché à 19,99 € par mois, ce tarif peut être réduit à seulement 9,99 € si vous êtes abonné à la Freebox Pop, et si vous êtes abonnés, vos data deviennent tout simplement illimitées !