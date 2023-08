Marché du smartphone pliant, Samsung domine, mais les autres marques progressent

Les derniers chiffres du marché des smartphones pliants sont récemment tombés et c’est la marque Samsung qui en profite le plus, positionnée sur la première marche du podium. Les autres s’organisent et progressent. En voici tous les détails.

Les smartphones pliables continuent leur ascension sur le marché mondial de la téléphonie mobile, avec des chiffres impressionnants au deuxième trimestre de cette année. Selon les dernières données, les expéditions de téléphones pliables ont augmenté de 16 % en un trimestre et de 42 % sur un an, atteignant ainsi la barre des 2,2 millions d’unités au deuxième trimestre 2023, au niveau mondial.

Dans cette bataille acharnée pour la suprématie du marché des smartphones pliables, Samsung maintient un léger avantage avec une part de marché de 32 %, tandis que son rival, Huawei, suit de près avec une part de marché de 30 %. Huawei peut se targuer d’avoir les modèles les plus vendus n°1 et n°3, le Mate X3 et le Pocket S, tandis que Samsung occupe les positions n°2 et n°4 avec les Galaxy Z Flip4 et Galaxy Z Fold 4. Vivo se classe cinquième avec le modèle X Fold.

La tendance clé à noter ici est la domination des téléphones pliants à clapet, qui représentent une part unitaire de 53 % du marché. Samsung Display reste en tête des fournisseurs de panneaux pour smartphones pliables, bien que sa part ait légèrement diminué à 63 %, comparée à 68 % au trimestre précédent. Pendant ce temps, la part de marché de la société BOE est passée de 32 % à 25 % au deuxième trimestre 2023.

Quel troisième trimestre 2023 pour l’industrie des smartphones pliants ?

Selon les prévisions du DSCC (Display Supply Chain Consultants), le secteur devrait atteindre un nouveau sommet, avec une augmentation de 200 % en un trimestre et de 10 % sur un an, pour atteindre un impressionnant total de 6,9 millions de téléphones pliants expédiés, tous modèles confondus. Samsung devrait continuer à dominer le marché grâce aux lancements des Galaxy Z Flip5 et Galaxy Z Fold5, capturant une part de marché écrasante de 72 %, sans qu’aucune autre marque ne puisse atteindre les deux chiffres. Il est intéressant de noter qu’au troisième trimestre de l’année précédente, Samsung détenait une part encore plus dominante de 86 %, soulignant la concurrence accrue sur le marché avec de plus en plus de marques lançant leurs produits pliables. Comparativement à l’année précédente, certaines marques telles que Google, Honor, Motorola et Xiaomi ont gagné des parts de marché significatives au troisième trimestre 2023.

Pour le troisième trimestre 2023, on s’attend à ce que Samsung occupe les deux premières places en termes de modèles les plus vendus, avec le Samsung Galaxy Z Flip5 détenant plus de 45 % de parts de marché, suivi du Galaxy Z Fold5 avec plus de 20 % de parts de marché. Le Mate X3 de Huawei, le Honor Magic V2 et le Motorola Razr 40 Ultra devraient également figurer parmi les smartphones pliables les plus vendus.

Cependant, il est important de noter que, par rapport aux lancements de l’année précédente au troisième trimestre 2023, le Galaxy Z Flip 5 devrait connaître une performance stable par rapport au lancement du Z Flip 4, tandis que le Galaxy Z Fold5 devrait enregistrer une légère hausse de 3 % par rapport à son prédécesseur, le Galaxy Z Flip4.

Quid de la fin de l’année ?

En revanche, les perspectives pour le quatrième trimestre 2023 semblent plus prometteuses, avec une prévision de croissance plus forte basée sur les dernières prévisions de la chaîne d’approvisionnement. Les téléphones à clapet devraient augmenter leur part à 55 % au troisième trimestre 2023, tandis que Samsung Display devrait représenter une part impressionnante de 78 % de toutes les expéditions de panneaux pliants, atteignant ainsi son plus haut niveau depuis le quatrième trimestre 2022, tandis que la part de BOE devrait chuter à 16 %.

La percée des smartphones pliants sur le marché n’est pas aussi vive qu’attendu, certainement en regard du prix des appareils. L’avenir des smartphones pliants semble prometteur, bien que des défis subsistent, notamment des volumes de ventes plus faibles que prévu pour certaines marques et des lancements de produits repoussés à 2024.