Nouveau Fairphone 5 avec une conception modulaire pour une réparation facile

La marque Murena, entreprise engagée dans la création de produits électroniques respectueux de l’environnement et de la vie privée des utilisateurs, a annoncé aujourd’hui le lancement de son tout dernier produit phare, le Murena Fairphone 5. Ce smartphone disponible en pré-commande dès aujourd'hui, incarne un design emblématique, une durabilité écoresponsable et une protection renforcée de la vie privée grâce à l’intégration du système d'exploitation /e/OS, qui exclut Google.

Après le Fairphone 4, le nouveau smartphone Fairphone 5 est présenté avec le slogan « Conçu pour vous de manière équitable », soulignant l’engagement de Murena envers la création de produits qui non seulement offrent des performances de haut niveau, mais qui sont également fabriqués de manière durable et éthique. Le téléphone est conçu pour les consommateurs exigeants qui souhaitent un smartphone alliant qualité, durabilité et respect de la vie privée.

Le Murena Fairphone 5 arbore une certification d'étanchéité IP55, ce qui signifie qu'il est résistant aux éclaboussures mais pas à l’immersion totale sous l’eau ou dans la poussière. C’est toujours cela de pris. Le téléphone fonctionne sous /e/OS basé sur Android 13, offrant une expérience utilisateur fluide et sécurisée.

Un meilleur écran que sur le précédent et des capteurs de 50 mégapixels à bord

Alors que son prédécesseur était équipé d’un écran LCD, le Fairphone 5 propose une surface d’affichage de type OLED de 6,46 pouces en diagonale permettant d’afficher des noirs profonds et des couleurs éclatantes. On peut également compter sur une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz. Il possède un taux d’échantillonnage tactile de 300 Hz. Pour fonctionner, le mobile embarque une batterie ayant une capacité de 4200 mAh contre 3905 mAh précédemment. Il peut supporter la charge à 30 watts. Techniquement, le téléphone est compatible 5G et Wi-Fi 6E. Il supporte la technologie eSIM pour la carte SIM dématérialisée.

Pour faire des photos, le Fairphone 5 est plutôt bien équipé puisqu’on peut compter sur la présence d’un capteur principal Sony IMX800 de 50 mégapixels accompagné d’un capteur Sony IMX858 de 50 mégapixels aussi, capable de prendre des photos en mode macro. Pour les selfies, le mobile dispose d’un capteur frontal de 50 mégapixels.

Vers un mobile durable et à jour jusqu’en 2031

Le Murena Fairphone 5 se distingue par son engagement envers la durabilité. Sa conception modulaire permet des réparations faciles, conformément à la législation émergente sur le droit aux batteries réparables et remplaçables. Le téléphone se compose de 10 pièces détachées, y compris des caméras réparables individuellement et des emplacements de cartes SIM et SD remplaçables.

De plus, il est livré avec une garantie de cinq ans, offrant aux utilisateurs une tranquillité d'esprit supplémentaire. Ainsi, le Fairphone 5 a obtenu un score exceptionnel de 9,3/10 sur l’indice de réparabilité français, ce qui en fait l’un des smartphones les plus réparables sur le marché.

En termes de support logiciel, Fairphone promet au moins cinq mises à jour du système d’exploitation après Android 13, garantissant que le Fairphone 5 restera à jour et sécurisé jusqu’en 2031 au minimum. Cette longévité est rendue possible grâce à l'utilisation du SoC Qualcomm QCM6490, une puce rarement utilisée dans les smartphones, offrant des performances puissantes et un support logiciel étendu jusqu'en 2028. Le chipset est associé à 8 Go de mémoire vive au format LPDDR4X et de 256 Go d’espace de stockage interne au format UFS 2.2. La mémoire interne est extensible jusqu'à 2 To.

Les précommandes pour le Murena Fairphone 5 sont déjà ouvertes sur le site web de la marque pour la plupart des pays européens, avec des livraisons prévues fin septembre. Pour les clients en France, le téléphone sera disponible en avant-première exclusive via Orange, avec des précommandes à partir du 30 août et des livraisons à partir du 16 octobre. Le Murena Fairphone 5 est proposé à un prix de 769,90 €. Il est proposé en finition bleue, noire ou transparente.