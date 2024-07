422 € de réduction sur le dernier smartphone haut de gamme de Google avec écran OLED et appareil photo de qualité professionnelle

Le Google Pixel 8 Pro est disponible en ce moment pour plus de 400 € de réduction chez ce marchand, de quoi se faire plaisir avec un modèle ultra haut de gamme, très performant en photo et en calcul, mais en plus avec un écran magnifique et le tout boosté à l’IA.