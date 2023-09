Honor 70 Lite : ce smartphone idéal pour la rentrée de vos enfants est à moins de 160 € chez ce marchand

Le Honor 70 Lite a été lancé par la marque Honor en mars 2023. Il s'agit d'un smartphone d'entrée de gamme créé pour permettre à une large population de bénéficier de la technologie de la marque chinoise Honor. Son point fort est probablement son triple capteur arrière avec un objectif principal de 50 mégapixels ! Sa batterie est également impressionnante avec 5100 mAh. En ce moment, vous pouvez trouver sur Rakuten le Honor 70 Lite pour seulement 159 €, une très bonne occasion pour vous procurer un smartphone que ce soit pour vous, ou pour la rentrée de vos enfants pa exemple.

Fiche technique du Honor 70 Lite

Écran : LCD 90 Hz, de 6,5 pouces

LCD 90 Hz, de 6,5 pouces Processeur : Processeur Snapdragon® 480 Plus

Processeur Snapdragon® 480 Plus Mémoire : 4 Go

4 Go Stockage : 128 Go de stockage interne

128 Go de stockage interne Caméra principale : 50MP

50MP Caméra frontale : 8MP

8MP Batterie : 5100 mAh avec prise en charge de la charge rapide

Le Honor 70 Lite est un bon smartphone d'entrée de gamme. Certes, il ne s'agit pas d'une bête de course, mais il est polyvalent et permet largement de faire de nombreuses tâches du quotidien sans problème. Que ce soit pour prendre des photos grâce à son objectif principal de 50 Mpx, partir en vacances grâce à son autonomie de 5100 mAh qui lui permettent de tenir très longtemps ou encore son grand écran agréable pour regarder des vidéos malgré un écran LCD.

Honor 70 Lite : Rakuten le propose à moins de 160 € juste pour la rentrée !

Le Honor 70 Lite est donc à 159 € sur Rakuten, une occasion parfaite pour aider votre ados qui fait sa rentrée en lui offrant un nouveau smartphone très pratique de la marque montante Honor. Et en plus, la livraison est rapide et gratuite.