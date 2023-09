Les meilleurs forfaits 5G sur tous les réseaux et avec tous les volumes de gigas chez Free, Syma, Lyca et Sosh !

Si vous souhaitez vous procurer un forfait 5G, pas de problème, en ce moment, il est possible de trouver de très bons forfaits 5G pas chers, à tous les volumes de données mobiles et sur tous les réseaux ! Free, Sosh, Lyca Mobile et Syma, nous vous présentons le top 4 des meilleurs forfaits 5G du moment.

20 Go en 5G chez Lyca Mobile

Le premier forfait pas cher de notre top se trouve chez Lyca Mobile. Celui-ci vous donne accès à 20 Go de données mobiles pour seulement 5,99 € tous les 30 jours. L'avantage de cette formule réside dans le fait qu'elle inclut la 5G, une caractéristique généralement réservée aux forfaits coûteux ou aux options payantes. Ici, pas de frais supplémentaires, ce forfait est proposé à 5,99 € et vous donne accès à 20 Go de données en métropole, 5,55 Go en Union Européenne, ainsi que des appels et SMS illimités.

Sosh propose 140 Go !

Le forfait 140 Go en 5G de Sosh est la plus grosse offre de l'opérateur, que ce soit en termes de volume ou de 5G. Pour ceux qui utilisent un smartphone compatible avec la 5G, il s'agit d'un véritable atout de profiter du réseau Orange ! Pour 20,99 € par mois, vous bénéficiez de communications illimitées, incluant les appels, SMS et MMS, aussi bien en France qu'en Europe et dans les DOM. De plus, vous disposez de 25 Go d'Internet mobile utilisables dans ces zones.

Un forfait sans engagement avec 150 Go en 5G

Le forfait Le Treize de Syma propose des appels illimités depuis la métropole vers 100 pays et destinations, y compris les mobiles européens. Cette fonctionnalité n'est qu'une des nombreuses qualités de ce forfait, qui est également compatible avec la 5G. Et pourtant, son tarif est très peu élevé pour de tels services, seulement 13,99 € par mois ! En ce qui concerne les données mobiles, il offre 150 Go utilisables en métropole et 13 Go en Union Européenne ainsi que dans les départements d'Outre-Mer. De plus, il inclut des appels, SMS et MMS en illimité.

Le forfait Free 5G avec 210 Go pour vous faire plaisir à petit prix !

Le Forfait Free 5G met à votre disposition une généreuse allocation de données de 210 Go à utiliser en métropole, accompagnée d'une enveloppe supplémentaire de 25 Go en 4G, valables dans plus de 70 destinations à l'étranger. En ce qui concerne vos communications, les appels, SMS et MMS sont illimités depuis l'Europe, les départements d'Outre-Mer, le Canada, l'Australie, Israël, les États-Unis, l'Afrique du Sud, ainsi que d'autres pays. Comme son nom l'indique, cette formule est spécialement conçue pour la 5G. D'abord proposé à 19,99 € par mois, ce tarif peut être réduit à seulement 9,99 € si vous êtes abonné à la Freebox Pop !