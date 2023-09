PROMOS : Voici trois forfaits mobile jusqu'à 100Go à moins de 10€ sur le réseau Bouygues Telecom

Découvrez les trois forfaits mobiles sans engagement du moment de Cdiscount Mobile et faites des économies dès maintenant. Ce MVNO qui s'appuie sur les antennes relais de Bouygues Telecom vous permet de profiter d'un abonnement illimité comprenant entre 20 à 100Go à moins de 10€ par mois sans condition de durée. Et pour fêter la rentrée, Cdiscount mobile vous fait cadeau de 9€ sur le prix de la carte SIM. On vous en dit plus par ici

Le forfait pas cher de Cdiscount Mobile : 20Go à 5.99€ par mois sans engagement de durée

L'opérateur Cdiscount Mobile vous fait profiter d'une super offre pour la rentrée. Destiné aux petits budgets, ce forfait mobile avec 10Go est affiché à seulement 5.99€ par mois sans engagement et sans condition de durée. Outre les 10 Go de données mobiles inclus en France, ce MVNO vous octroie 10Go depuis l' Europe et DOM. Par ailleurs, vous pourrez rester en contact avec vos proches sans compter aussi bien en métropole que lors de vos voyages en Europe et DOM. Vous disposerez en effet des appels, SMS et MMS illimités depuis ces zones.

Le forfait pas cher avec 80Go pour moins de 8€

Autre bon plan de la rentrée chez Cdiscount Mobile, le forfait sans engagement 80Go à 8.99€ par mois même aprés un an. Cette offre sans engagement sur le réseau Bouygues Telecom comprend chaque mois :

une confortable enveloppe Web de 80Go en France métropolitaine (débit réduit au-delà).

9Go d'Internet en voyage en Europe et DOM

Appels, SMS/MMS sans limite dans l'hexagone et depuis l'UE/DOM.

100Go à moins de 10€ : Le forfait connecté sur les antennes Bouygues Telecom

Enfin, Cdiscount Mobile vous propose parmi sa gamme de forfaits sans engagement , son offre connectée 100Go pour seulement 9,99 €. En craquant pour cet abonnement, vous pourrez donc consommer 100Go dans l'hexagonet et 13Go sont allourés deouis l'Europe et les DOM. Pour ce qui est consommations téléphoniques, vous pourrez là aussi appeler et échanger des SMS et MMS sans compter en France, depuis l'Union européenne et et DOM.