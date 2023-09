Google Pixel 7 Pro : avec l'annonce des Pixel 8, ce smartphone haut de gamme passe sous la barre des 680 € sur la Fnac !

Le Pixel 7 Pro, l'un des smartphones les plus puissant développé par Google, est maintenant sous la barre des 680 €, une conséquence probable de la présentation officielle des Pixel 8 et Pixel 8 Pro qui aura lieu dans quelques semaines.

Le Google Pixel 7 Pro est l'un des plus puissants smartphones Google actuellement et probablement le plus intéressant en termes de photographie, grâce à son appareil photo puissant. Doué d'un écran OLED de 6,7 pouces et d'un taux de rafraichissement de 120Hz en QHD+, on peut dire qu'il est polyvalent. C'est le cas également avec sa puce Google Tensor 2. Lancé sur le marché à 899 €, la Fnac le propose à 675 € en ce moment !

Fiche technique du Google Pixel 7 Pro

Écran : OLED de 6,7 pouces, résolution QHD+, taux de rafraîchissement 120 Hz

: OLED de 6,7 pouces, résolution QHD+, taux de rafraîchissement 120 Hz Processeur : Google Tensor G2

: Google Tensor G2 RAM : 12 Go

: 12 Go Stockage interne : 128 Go / 256 Go / 512 Go

: 128 Go / 256 Go / 512 Go Caméra arrière : Triple capteur, principal 50 MP, ultra grand-angle 12 MP, téléobjectif 48 MP

: Triple capteur, principal 50 MP, ultra grand-angle 12 MP, téléobjectif 48 MP Caméra frontale : 11 MP

: 11 MP Batterie: 5 000 mAh, charge rapide 30W, charge sans fil, charge inversée sans fil

Le Google Pixel 7 Pro possède une fiche technique qui fait de lui un leader parmi les smartphones haut de gamme du marché. Son point fort indéniable réside bien sûr dans son appareil photo, doté d'un capteur principal de 50 MP et d'un logiciel post traitement très perfectionné, mais il excelle également en tant qu'appareil polyvalent, capable de gérer aisément les tâches les plus exigeantes. En ce qui concerne son autonomie, il brille également grâce à son mode économie d'énergie qui lui permet d'atteindre jusqu'à 72 heures.

Google Pixel 7 Pro : la Fnac le propose à moins de 680 €

L'annonce de la présentation officielle des Pixel 8 et 8 Pro tombe à point nommé puisqu'elle permet de trouver le Google Pixel 7 Pro a un tarif très attrayant, 675,84 €. En plus, avec la Fnac, la livraison est gratuite !