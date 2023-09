Ce forfait mobile vert, pas cher et ajustable est l'offre parfaite pour la rentrée

La rentrée est souvent synonyme de dépenses supplémentaires, mais en faisant les bons choix, vous avez la possibilité de faire de belles économies sur certains postes importants tout en bénéficiant d’un excellent service. C’est exactement ce que vous permet de faire le forfait Oxygène de Prixtel, un forfait mobile ajustable, à la fois écoresponsable et pas cher. Zoom sur cette offre qui vous veut du bien et qui respecte la planète !

Le forfait Oxygène : plus de données, moins de dépenses

Le forfait Oxygène de Prixtel est conçu pour vous offrir la liberté dont vous avez besoin en matière de communication. Avec une enveloppe allant de 30 à 70 Go de données en France métropolitaine, vous aurez toujours assez de données pour rester connecté. Ces gigas sont accessibles en 4G/4G+ sur l’ensemble du réseau SFR en France métropolitaine. De plus, 15 Go sont offerts en Union européenne et dans les DOM.

Conscient que vos besoins en matière de données peuvent varier d'un mois à l'autre, Prixtel propose par ailleurs une facturation organisée en trois paliers, en fonction de votre consommation réelle de chaque mois :

Jusqu’à 30 Go à 7,99 €/mois ;

De 30 Go à 50 Go à 10,99 €/mois ;

De 50 Go à 70 Go à 12,99 €/mois.

Grâce à ce mécanisme, vous pouvez donc faire des économies en vous épargnant les gros excédents de facturation pendant les mois où vous utilisez peu de datas. De la même manière, au cours des mois où vous avez besoin de plus de volume web, vous pourrez en disposer librement sans avoir à changer d’offre. C’est ça la flexibilité !

Par ailleurs, les tarifs facturés à chaque palier sont fixes. Ils ne font donc l’objet d’aucune évolution, même après un an. Vous pouvez ainsi organiser au mieux votre budget pour les prochains mois.

Des appels et des SMS/MMS illimités

En plus de la généreuse enveloppe de données, ce forfait mobile donne également droit aux appels et SMS/MMS illimités vers tous les réseaux en France métropolitaine. De même, quand vous êtes en voyage dans l'Union européenne ou dans les DOM, l’illimité vous est offert vers les numéros de ces zones, ainsi que vers les numéros de France métropolitaine.

Vous pouvez ainsi rester en contact avec vos proches, même pendant vos voyages, sans vous soucier des frais supplémentaires.

Une offre qui respecte l'environnement

Prixtel est un MVNO qui a construit toute son offre commerciale autour de forfaits écoresponsables, neutres en CO2. Le forfait Oxygène, dont le nom n’a pas été choisi au hasard, ne fait pas exception à la règle. Pour toute souscription à cette offre, l’opérateur s’engage en effet à planter des arbres en France et à participer à diverses actions écologiques afin de compenser intégralement les émissions de CO2 liées à son utilisation.

Si vous êtes sensible à la cause écologique, n’hésitez donc pas !

Pas d’engagement et pas de prix qui change

En plus de tous les avantages évoqués ci-dessus, le forfait Oxygène est sans engagement. Ce qui signifie que si vous n’êtes pas satisfait du service et que vous souhaitez résilier, vous pouvez le faire à tout moment, sans frais.

