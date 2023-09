Les bons plans RED by SFR pour la rentrée : quatre forfaits illimités dès 4.99€ par mois

Les bons plans RED by SFR pour la rentrée avec quatre forfaits illimités pas chers s'adaptent aussi bien aux petits qu'aux gros consommateurs de données mobiles. Il y en a pour tous les budgets, les offres démarrent à seulement 4.99€ par mois avec des volumes web compris entre 5 et 130Go. Les voici en détails !

RED by SFR : quatre forfaits illimités pas chers pour la rentrée

RED by SFR affiche pour la rentrée quatre forfaits illimités bénéficiant d'un tarif préférentiel sans engagement de durée ! Ainsi, vous pouvez choisir parmi les offres mobiles RED 5Go, 20Go, 80Go et 130Go dès 4.99€ par mois. Et pour enrichir votre abonnement, RED propose deux options payantes : la 5G à partir du forfait 20Go et l’international avec 30 en UE et DOM dont 20Go depuis Suisse, Andorre, USA, Canada. Ces options sans engagement de durée sont facturées chacune 5€ par mois en sus de votre abonnement mobile. Pour bénéficier de la 5G, vous devez donc choisir l'une des offres 20, 80 ou encore 130Go (inclus sans frais) de RED by SFR mais aussi détenir un Smartphone 5G et être dans une zone couverte par ce réseau de cinquième génération. Pour l'option international, elle vous permet de profiter de votre Smartphone pour vous connecter à Internet et de l'illimité pour communiquer sans compter depuis ces zones citées précédemment. Rappelons que les forfaits RED by SFR sont tous sans engagement de durée, vous restez ainsi libre de résilier dès que souhaité et sans frais l'un ou l'autre de votre abonnement.

Choisissez votre forfait RED : 5Go à 130Go dès 4.99€ par mois

La gamme spéciale rentrée de l'opérateur RED by SFR est composée de quatre forfaits sans engagement à prix canon. Quel soit l'abonnement que vous choisirez, vous pourrez bénéficier de l'illimité pour appeler et envoyer vos messages à votre guise depuis la France métropolitaine ainsi que depuis les pays de l'Union européenne et les DOM.

Pour les petits budgets, l'offre 5Go à 4.99€ par mois est idéale. Vous disposez de 5Go pour consulter vos emails et vos sites favoris en France et 6Go sont autorisés lors de vos séjours en UE et DOM. Si vous désirez davantage d'internet sans dépasser les 10€, RED propose son abonnement incluant 20Go en France et 10Go en UE et DOM.

Vous voulez faire le plein de data ? Le forfait RED 80Go est à 11.99€ par mois et vous offre jusqu'à 80Go en France métropolitaine ainsi que 16Go dédiés pour vos usages Web depuis l'UE et DOM. Enfin, le forfait le plus connecté avec 130Go vous coûtera la somme de 15.99€ par mois. Avec celle-ci, vous profiterez de 130Go de 5G pour surfer sur le web en toute sérénité depuis la Métropole et de 26Go lors de vos séjours au sein de l'Union européenne ou encore dans les DOM.

