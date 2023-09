Xiaomi se prépare à lancer un téléphone pliant modèle à clapet : le Xiaomi Mix Flip

À l’heure de l’écriture de ces lignes, la marque Xiaomi propose plusieurs modèles de smartphones pliants, mais qui sont réservés au marché local, en Chine. Il s’agit exclusivement de modèles qui peuvent s’apparenter au Samsung Galaxy Z Fold5, c’est-à-dire, s’ouvrant comme un livre avec une charnière verticale. Toutefois, il semblerait que le fabricant soit en train de préparer d’autres modèles et plus particulièrement un modèle à clapet, comme le Samsung Galaxy Z Flip5, le Motorola Razr 40 Ultra, le Motorola Razr 40, le Huawei P50 Pocket, par exemple. En effet, le nom de « Xiaomi Mix Flip » vient d’être relevé dans les bases de données IMEI en Chine, avec le numéro de modèle 2311BPN23C.

Selon certaines rumeurs, le Xiaomi Mix Flip devrait être lancé aux côtés du Mix Fold 4, l’année prochaine. Cela signifie que si vous appréciez les téléphones pliants de style « Flip », vous devrez, certes, peut-être attendre encore un petit moment, mais au moins, vous savez maintenant que Xiaomi travaille sur ce type de dispositif. D’autres sources suggèrent même que le Mix Flip pourrait être disponible d’ici la fin de cette année, ce qui serait une bonne nouvelle. Espérons qu’il arrive à trouver le chemin jusqu’à nos marchés, à la différence des autres modèles pliants de la marque, jusqu’ici.

Quelle fiche technique pour le Xiaomi Mix Flip ?

L’un des aspects les plus intrigants du Mix Flip est son design. Lorsqu’il est ouvert, l’écran ressemble à celui de n’importe quel autre téléphone à clapet, mais l'îlot de caméras se distingue. Dans un schéma divulgué, il présente une ressemblance avec l’agencement des caméras des smartphones Pixel de Google, bien que cela puisse être différent dans la version finale du produit. L’ensemble comprend trois capteurs, laissant présager la présence d’un téléobjectif, avec une rumeur annonçant un zoom optique 3x.

En ce qui concerne les performances, le téléphone serait alimenté par le tout nouveau processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, dont la présentation officielle est prévue le mois prochain. Étant donné que le Mix Fold 3 est déjà réputé pour sa finesse et sa légèreté parmi les téléphones pliants, on peut s’attendre à ce que le Mix Flip hérite de ces caractéristiques pour se fondre parfaitement dans la famille des produits Xiaomi.